Ya piensa en la Copa América. La selección de fútbol de Brasil amplió en las últimas horas su listado oficial para el certamen continental.

Esto luego que Conmebol aumentara el cupo de citados, de 23 a 26, de cara al evento que disputará en Estados Unidos desde junio próximo.

En este sentido, Dorival Júnior, entrenador del ‘Scratch’, decidió llamar a nuevos nombres para que le ayuden a luchar por el título.

Bremer, de Juventus, Éderson, de Atalanta y Pepê, de Porto, se suman al listado brasileño que quiere otro título para sus vitrinas.

Por otro lado, Júnior también confirmó la baja del arquero Ederson, del Manchester City, por la dura entrada que sufrió de parte del argentino Cristian ‘Cuti’ Romero en la Premier League.

Rafael, golero del Sao Paulo, se suma a la ‘Verdeamarelha’ como reemplazante de su portero estelar.

Así, con 26 nombres, Brasil quiere conquistar suelo estadounidense.

