Rodrigo Sepúlveda respondió en vivo y en directo un mensaje enviado a través de Twitter por la diputada Pamela Jiles, donde lo acusaba de haberla “vetado” para hablar de un posible nuevo retiro del 10% de las AFP.

“Rodrigo Sepúlveda, qué curioso que usted entreviste extensamente a dos diputados que NO proponen retirar el 100% de fondos previsionales y vete a esta diputada que presentó el único proyecto de retiro real”, comenzó la parlamentaria en su mensaje, haciendo referencia al noticiero Meganoticias Alerta.

“¿Usted se hace parte de exclusiones y vetos televisivos?”, añadió.

El tuit apareció luego que el periodista entrevistara a los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Marcelo Díaz (UNIR), durante la mañana de este sábado.

Tras la publicación del mensaje, al regreso de comerciales, Sepúlveda no sólo lo leyó en pantalla, sino que también respondió. “Me acaba de llegar este Twitter y lo quise poner al aire. Me escribió la diputada Pamela Jiles, a quien le agradezco por comunicarse con nosotros”, comenzó.

“Diputada Pamela Jiles, nunca he funcionado con veto. Es lo que me haría no estar acá. Yo no funciono con veto. Nunca en mi vida, en toda mi trayectoria, en lo que haya hecho bien o mal, pero el veto conmigo no va”, sentenció.

“Y cuando me vetaron -porque muchas veces me vetaron-, el tiempo fue dando vuelta (las cosas), fue variando y cambiando la situación”, recordó.

En ese momento el comunicador recordó su época como periodista de deportes. “A mí me vetaron muchas veces, técnicos, jugadores, que no querían hablar conmigo porque uno había hecho una crítica futbolística, con la cual ellos se habían sentido”, dijo.

“No me hablaban, me cerraban la puerta, me sacaron de la (cobertura) de la selección muchas veces. Al final el tiempo me fue dando la razón”, aseveró.

“Yo pongo esto (el tuit) para que se de cuenta que de mi parte, de este espacio y del canal, no hay veto. Feliz de entrevistarla, de conversar y que la gente escuche su proyecto. Ningún problema”, sentenció. “Pero ¿veto?, por favor, olvídelo”,cerró.

Jiles, en tanto, usó la misma red social para responder. “Le creo y usted me da confianza, así que estoy esperando su llamado para explicar en ese espacio suyo a la ciudadanía cómo podemos lograr que recuperen SU dinero que necesitan ahora y al que tienen derecho exigiendo que se tramite”, finalizó.