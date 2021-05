El periodista Roberto Cox respondió en las últimas horas a las críticas que ha recibido en Twitter en medio de su reemplazo a Rafael Cavada durante este fin de semana, en el noticiero de Chilevisión y CNN Chile.

Fue a través de una Historia de Instagram que el comunicador expuso uno de los tantos mensajes que ha recibido en la red social, en que internautas hacen ver su disgusto.



“Esto es lo más suave que me dijeron hoy por Twitter”, sostuvo en una publicación en la que adjuntaba el mensaje de un tuitero.

En él, según públicó La Cuarta, la persona advertía: “Qué paja ver al infumable Roberto Cox en TV, realmente estropea el día. La decadencia más absoluta y rotunda de un rubro cobarde y traicionero en una sola persona, la elocuencia total”.

Frente al tuit, el periodista continuó manifestando que las personas “repiten consignas por caricaturas preconcebidas de las cuales no tienen idea… Arman Trending Topics que asumen como verdades absolutas con el afán de difamar y cancelar a quienes supuestamente piensan distinto”.

Cerró, en tanto, señalando que “no me entristecen ni amedrentan todas las descalificaciones. Pero sí me preocupa que no le cambien las pilas al control remoto para simplemente cambiar de canal”.

Esta no es la primera vez que el conductor es criticado en medio de sus apariciones en televisión. Recordemos que en abril de 2019, el periodista publicó una fotografía en que posaba en medio de un barrio devastado por la guerra en Irak, la que fue catalogada como “desubicada”.

“Mosul, último bastión del Estado Islámico. ¡Simplemente conmovedor!”, escribió el periodista de Chilevisión.

La fotografía, en específico, fue tomada en Mosul, ciudad ubicada en el norte de Irak, a unos 400 kilómetros de la capital Bagdad.