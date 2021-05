La jornada de este jueves, los animadores del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, conversaron brevemente sobre la apreciación de sus hijos sobre su trabajo.

El espacio de televisión, advirtieron los conductores, no ha logrado conquistar al público más pequeño. “Los cabros chicos no ven este programa, están viendo TikTok en este preciso minuto”, dijo el también locutor de Radio Bío Bío.

“Mis hijos nunca han visto el matinal. Solamente les llegan los memes y me retan (…) lo único que les importa es que no me hagan memes (…) saben todo a través de los memes o se lo cuentan los amigos, pero no me han visto, por suerte”, bromeó Álvarez.

Por su parte, Rodríguez continuó bromeando con que los obliga a ver el espacio. “Lo grabo. Los siento a los dos al almuerzo, les digo ‘van a ver aquí lo que se hizo en el matinal, es más importante que la cuestión de este que baila así…’”.

“Yo les digo ‘véanme para que sepan lo que hacemos’ (y me dicen) ‘ay mamá, si haces un matinal"”, advirtió Álvarez.

Y aunque se trate de bromas, los rostros de televisión se refirieron a TikTok, una de las aplicaciones que ha aumentado su uso en menores de edad -y también, en menor medida, en mayores- y que genera preocupación en expertos.

En una conversación previa con BioBioChile, la psicóloga clínica de la Universidad del Desarrollo había advertido que la aplicación tiene sus riesgos.

Existen contenidos que, señaló, podrían “estar erotizando a los niños. Se va alterando su desarrollo normal y tenemos a niños con conductas sexualizadas. O menores que se ven y parecen adolescentes o adultos en miniatura. Hay que poner una voz de alerta para saber qué están viendo”.

Daniela Castro, psicóloga del Centro de Psicología Integral de la Persona de la Universidad Finis Terrae, señaló por su parte que muchos videos “son sexualizados, bailes muy erotizados”. “Comparten muchos videos que, en primer lugar, tienen letras que son muy sexualizadas y bailes que, también, pueden generar una imagen de que el valor de la persona está en sus características físicas… y mirar a las personas como un objeto sexual”.