Yo soy se ha convertido en el gran “caballito de batalla” de CHV, con muy buenos resultados de rating en el prime. Sin embargo, no ha estado ajeno a las polémicas, especialmente entre los concursantes y el jurado.

El último momento tenso se vivió este domingo y sus protagonistas fueron la imitadora de Shakira y la cantante Myriam Hernández.

Todo comenzó luego que la imitadora se enfrentara en el escenario contra “Barry White” y “Marcedes Sosa”. Como es tradición, el jurado evaluó su presentación, lo que no dejó del todo conforme a la participante.

“Shakira es muy parecida. Bailas increíble, pero el problema está en la voz, en que hoy hubo muchas desafinaciones e imprecisiones. ¿Qué pasó?”, preguntó Hernández.

“Yo pienso que no”, comenzó algo molesta la imitadora. “Estoy un poco cansada de escuchar el tema de las desafinaciones. Yo estudio mucho Shakira. De verdad se los digo. De todo corazón. Shakira tiene mucho falsete en vivo”, continuó.

“Yo canté una versión en vivo. Eso fue lo que hice. La ensayé mucho. Juega mucho con el tema de ese falsete que me han corregido desde que empezó el programa. La verdad es que no puedo hacer más. Si ustedes están escuchando muchas desafinaciones, no sé qué más hacer. Sinceramente”, sentenció.

Hernández replicó: “Estamos hablando de desafinaciones, no de falsetes. Escúchate…”.

No obstante, la artista nacional no alcanzó a terminar. “Me he escuchado, me he escuchado varias veces”, dijo, a lo que Myriam respondió: “Nosotros también, pero bueno…”.

En ese momento intervino Jean Phillipe Cretton, asegurando que la tensión estaba presente cada día más y luego dio paso a una tanda comercial para alivianar los ánimos.

Tras el tenso momento, finalmente fue la imitadora de Shakira quien pasó a Zona de riesgo, quedando en peligro de abandonar el programa.

“Sólo decirte que como jurado hemos valorado tu trabajo que has hecho y lamentablemente aquí cuando se trata de una canción lo que uno espera es que no hayan fallas, por eso uno se vuelve más quisquilloso. Quisiera que no te frustraras, todavía te queda una oportunidad”, explicó Hernáncez.