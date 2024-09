Luego de que Cristián Caamaño, panelista de Agricultura, se opusiera a que Mauricio Isla ocupe el lugar del Capitán de La Roja, debido a una supuesta relación con la modelo de OnlyFans, Ale Díaz, la ex Conejita Playboy salió a defenderse.

La también actriz contestó al periodista, cuyas opiniones calificó de “machistas, misóginas y retrógradas”.

“Este sujeto está opinando con base en especulaciones, no con una información real”, comenzó diciendo a La Hora, a su vez que desmintió una relación con el futbolista.

A lo que continuó: “Me parece una vergüenza en esta época que a este periodista se le dé el espacio para emitir opiniones tan machistas, misóginas y retrógradas de una mujer”, arremetió.

Pero su descargo no terminó ahí: “Y si fuera cierto o no una relación, lo que no existe, condicionar las capacidades de un jugador por su vida privada y sentimental, habla muy mal de él como profesional“, lanzó sin medias tintas, sumado a que le recomendó hablar de “deportes y no de espectáculos”.

Ale Díaz tampoco dudó en defender su trabajo, por el cual la juzgó Caamaño: “Llevo muchos años trabajando en plataformas de contenidos. Estuve en Playboy TV y ahora en Unlok y Onlyfans… Además, lo que yo haga o en lo que trabaje, no tiene por qué importarle a este señor y mucho menos decirlo de forma peyorativa“.

“En mi experiencia, las personas que tiene este tipo de opiniones tan despectivas y discriminatorias en público, en privado, hacen todo lo contrario”, concluyó.

¿Qué dijo Caamaño sobre Ale Díaz?

El equipo de Deportes de Agricultura se encontraba debatiendo sobre los posibles reemplazos a Claudio Bravo, luego de su retiro, momento en que se barajó el nombre de Mauricio Isla.

Ante ello, Caamaño lo descartó pues, a su juicio, “el capitán de la Selección Chilena no puede tener de novia a una mujer que está en sitios con poca ropa”.

En ese momento, Francisco Saagredo, lo detuvo y le señaló: “¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué te metes en eso? Te hablo en serio. ¿Qué te importa a ti eso?”.

Esto generó un debate que provocó la insistencia de Caamaño en su crítica: “Creo que no puede ser, es el capitán de la Selección Chilena y no puede tener una pareja en OnlyFans, imagínate el pelambre. Tú tienes que cuidar una imagen como capitán de La Roja. Estamos pasando de Claudio Bravo, po…”, aseguró.