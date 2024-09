Con el retiro de Claudio Bravo, en La Roja quedó vacante la jineta de capitán que por largos años supo lucir el portero y ante tal escenario, el experimentado nombre de Mauricio Isla se perfila como potencial sucesor, algo que no le gustó para nada al periodista Cristián Caamaño.

En Deportes en Agricultura, el panel de dicho medio discutía sobre quién debía ser el líder del camarín nacional y con un argumento, en sus palabras, “políticamente incorrecto”, el comunicador dijo:

“A mí me parece que el capitán de la Selección Chilena no puede tener de novia a una mujer que está en sitios con poca ropa”.

Al instante, Cristián Caamaño fue frenado en seco en el programa.

Sagredo: ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué te metes en eso? Te hablo en serio. ¿Qué te importa a ti eso?

Caamaño: No, no, si a mí no me importa ni nada. Pero imagínate, en un camarín, absolutamente…

Sagredo: Pero para, para, para. O sea, es que realmente creo que te pasaste. Se te arrancaron los siete enanos.

Guarello: ¿De quién estás hablando?

Caamaño: De Alejandra Díaz.

Guarello: ¿La novia de quién?

Caamaño: De Mauricio Isla.