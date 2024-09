Pangal Andrade fue foco de críticas durante los últimos días a raíz de especulaciones sobre una posible infidelidad a su actual pareja Melina Noto. Todo comenzó cuando en el reality Ganar o Servir el deportista insinuó que se había “portado mal” con su novia.

Después de varios días en suspenso, Pangal fue consultado sobre esta situación durante una actividad del programa. Allí finalmente dijo la verdad.

“Yo me he portado mal. (…) Lo reconozco, fue hace tiempo, salió en todas partes, todo se sabe y no es bueno“, admitió en conversación con Sergio Lagos.

En la misma línea, aclaró que “fue hace muchos años, estábamos recién partiendo”.

Ante su confesión, sus compañeros del reality le consultaron cómo abordó la situación, a lo que aseguró que “es terrible”.

“Es más terrible para ella, yo creo. Tienes que contar todo, no te queda otra que asumir. Todos se mandan cagazos (sic)”, continuó explicando.

Por último, explicó que todo se resolvió y pudo continuar su relación, en la que incluso se proyecta a futuro: “Me perdonaron y ahora estoy enamorado hasta las patas, tal de que me quiero hasta casar“.

“Me carga hablar de mi relación, mientras menos salgamos con mi pareja, o sea, ni siquiera salimos. Yo creo que tú, cuando verdaderamente estás enamorado de alguien, la proteges más y la cuidas“, reflexionó.