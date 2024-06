Cristina Tocco estuvo presente la noche de este domingo en “Podemos Hablar“, donde reveló una personal historia de violencia que vivió a manos de una expareja en Argentina.

“Era cocainómano”, dijo de entrada la actriz. “No significa, según después me enteré; me informé y me explicaron, que la droga convierta en sádicos a las personas, sino que la persona que tiene la patología, cual fuere, bajo el efecto de la droga aflora la patología“, continuó.

“Bajo el efecto de la droga, que yo ignoraba, hubo noches en que me apuntaba (con un arma) y me decía ‘te voy a matar’“, confesó Cristina.

Cristina Tocco y los episodios de violencia que vivió con expareja

Tocco explicó que el susodicho tenía un arma pues era dueño de un restaurante en Buenos Aires: “Como tenía restorán tenía permiso para portar armas, pero en tanto y cuanto estuviese dentro del restorán el arma”.

La trasandina contó, además, que no tenía libertad para ir al psicólogo, ni tenía permitido ir al supermercado sola porque el sujeto era un celópata.

“Cortó el cable del teléfono de donde convivíamos para que no hablara con nadie y si yo iba a ver a mi familia tenía que ir con él”, añadió la intérprete. “Existe este nexo con el golpeador un poco de sumisión, de temor“, agregó.

Tocco reveló que se trataba de un hombre italiano con un hijo al que “amaba intensamente”: “En su código italiano no iba a defraudar jamás al hijo, no iba a ir preso ni por un rato porque eso rompería la imagen que intentaba otorgarle”.

“Entonces, el psicólogo me dijo ‘No te va a matar porque no va a arriesgar su imagen ante su hijo’, y eso fue un poco de lo que yo me aferré el día que abrí la puerta del departamento (para irse)”, relató Cristina.

Así, la actriz dijo que con un abrigo encima y su perrito en brazos, se fue: “Abrí la puerta y sentí que abrió el cajón donde tenía el arma y no me importaba si me disparaba. A ese nivel llegan a torturarte tanto psicológicamente; hacerte perder tanto el autoestima. No me disparó, aquí estoy“.

“Me fui para siempre con mucho esfuerzo, porque si él me llamaba yo tenía la intención de volver. Qué vergüenza contarlo, pero era así. Yo estaba totalmente sometida, él me llevaba 22 años”, cerró la argentina.