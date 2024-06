En el más reciente episodio de “¿Ganar o servir?” se liberó un adelanto de una actividad para los participantes, donde Fabio Agostini y Luis Mateucci tendrán un tenso altercado.

Según se pudo ver en las imágenes, los concursantes tuvieron un “cabildo abierto” donde se turnaron para contestar las preguntas de sus compañeros. Fue precisamente la consulta de Mariela Sotomayor la que generó el conflicto.

Ante la encrucijada de sí el español prefería ganarle al trasandino en competencia o quitarle la capitanía de su equipo, el canario optó por lo segundo.

A lo que argumentó: “Porque un huevón con capitanía, ¿de verdad?”. Rápidamente, Mateucci le contestó que él no era buen capitán, puesto que en “Tierra Brava” (donde también compartieron encierro) quien le daba las instrucciones era Pamela Díaz. “Vos hacías todo lo que ella te decía”, lo acusó.

Esto molestó a Agostini, quien arremetió contra Mateucci diciéndole: “Al menos yo no meto con exparejas de futbolistas para que me mantengan, porque eres un mantenido de mierda(sic)”.

Esta última frase dejó varias reacciones entre sus compañeros, entre ellos Botota, quien ocultó su rostro detrás de sus manos en señal de asombro.

De ahí en más el conflicto escaló y el argentino se defendió: “Eso es lo que dices vos, eres un hueón (sic)”.

Pero el conflicto no terminó ahí, pues luego fue el turno del trasandino de responder las preguntas. “Son mujeres con las que se puede mantener una conversación, que son adultas, que son madres, que están resueltas”, dijo en respuesta a una consulta que no se mostró.

A ello, Agostini lanzó: “Después fuera te cagas todo (sic), eso es lo que más rabia me da”. “Sí, pero a mí me quiere todo Chile y a ti te odian. Le dedicaste tu triunfo a los haters (detractores). No te quiere nadie, Fabio, no te quiere nadie”, le insistió a los gritos Luis Mateucci.