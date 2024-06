El reconocido diseñador Nicanor Bravo se sinceró en el último episodio de "La divina comida" al revelar su diagnóstico y tratamiento contra un cáncer colorrectal, compartiendo la dureza de la quimioterapia y radioterapia que recientemente finalizó. Aunque el cáncer no lo sorprendió debido a antecedentes familiares, resaltó el impacto emocional de los tratamientos, resaltando la soledad que acompaña a la enfermedad. Bravo destacó la ausencia de apoyo de figuras famosas del medio durante su difícil proceso, agradeciendo también a quienes sí estuvieron a su lado.

Nicanor Bravo se sinceró respecto a su diagnóstico de cáncer en el último capítulo de “La divina comida“. En específico, el reconocido diseñador reveló haber estado en tratamiento contra un cáncer colorrectal.

“La quimio la terminé hace nada. Quimio y radioterapia. Es muy duro, es terrorífico el tema”, dijo Bravo en conversación con Angélica Castro, Sebastián Longhi y Daniela Castro.

El diseñador agregó que el cáncer en sí no lo tomó por sorpresa, pues su padre, madre y abuelo fallecieron por lo mismo. Sin embargo, confesó que lo que sí le había afectado habían sido los tratamientos.

Nicanor Bravo por su diagnóstico de cáncer

“Eso te mata, te desploma (…) sos un ente echado en una cama sin poder hacer nada. Yo hice 30 sesiones de radio, todos los días salvo los fines de semana, e hice dos quimios de 92 horas“, reveló Nicanor.

“Hay una parte de esta enfermedad que es la soledad del enfermo. No porque estés solo en sí, sino porque el enfermo está (solo) con su enfermedad por más que tengas 20 personas al lado tuyo (…), si no hubiera tenido a los perros no sé que hubiera hecho“, continuó.

En aquel momento, Angélica lo interrumpió para preguntarle si en tal difícil periodo habían seguido a su lado sus clientes famosos; figuras de la televisión con quienes ha trabajado en diversas ocasiones.

“No existieron ninguna de esas figuras”, le respondió Bravo. “Gracias a Dios siempre tengo una gran amiga que ella siempre está, tengo una clienta que se llama María José que ella también siempre estuvo y aparecieron una pareja de chicas que viven acá al frente y ellas también”, declaró con la voz quebrada.

Así, destacó a una única persona que, según sus dichos, lo apoyó en su enfermedad: “La única del medio, que somos amigos aparte de ser del medio, fue la Maca Venegas. La Maca se preocupó por mí, ‘¿qué necesitas?, ¿algo legal?, ¿te pago el teléfono?"”.

Nicanor finalizó aseverando que hoy por hoy se siente bien y que no necesita tomar analgésicos. “Sigo con ciertos problemas y obviamente, hasta que en junio me hagan el PET-CT, voy a saber en qué situación estoy”, cerró.