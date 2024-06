Hasta abril de este año, el chef chileno, Chris Carpentier, era uno de los jueces de Masterchef Celebrity Colombia, programa al que arribó después de su paso por la versión chilena del mismo.

Fue ahí que conoció a la actriz de Betty La Fea, Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel de la “Pupuchurra”, quien en ese entonces era competidora.

Sin embargo, la relación del chef y la artista traspasó las pantallas, pues recientemente reveló que incluso tuvieron una desafortunada cita.

En conversación con un programa radial, la actriz reveló que el coqueteo con Chris Carpentier comenzó en las grabaciones de Masterchef, lo que los llevó a concretar la cita: “Fuimos a cenar, pero no, no prosperó”, aclaró de entrada.

A ello agregó que la razón fue que el chileno iba muy rápido y buscaba una relación estable: “No prosperó por mí, porque… ‘despacio, gordo, vamos despacio’ él ya me quería casar (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”, reveló en Tropicana.

Cabe mencionar que hace algunos meses el chef dejó el programa de cocina luego de sufrir un problema médico que le impidió seguir.

En ese entonces dijo en una transmisión en vivo: “Vi en muchos lugares que no estar en Masterchef generaba mucha tristeza, me enfermé, me dio un tema de la columna que fue muy difícil de manejar, mi columna no me daba para caminar al atril”.

“Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita. Eso no se veía en el programa, pero no era capaz de comprometerme con el proyecto sin dar el 100% de mí”, reflexionó.

Actualmente, el chef chileno Chris Carpentier se encuentra alejado de las pantallas y enfocado en sus redes sociales donde suele compartir preparaciones para sus seguidores.