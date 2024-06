La creadora de contenido chilena, Carlita Inostroza, oficializó hace un par de días su relación con el cantante estadounidense y de origen colombiano-italiano, Matt Hunter.

Y es que las especulaciones sobre su romance eran cada vez más grandes en redes sociales, donde la pareja se había mostrado muy cercana y cariñosa, pero sin confirmar un noviazgo. Y es que, además, debido al tipo de contenido de Carlita, muchos seguidores pensaban que se trataba sólo de una puesta en escena.

Sin embargo, el ‘pololeo’ fue confirmado. En conversación con Página 7, Carlita y Matt se sinceraron respecto a su relación, brindando detalles sobre cómo se conocieron, y cómo se dieron cuenta de que estaban enamorándose el uno del otro.

La relación de Matt Hunter y la influencer Carlita Inostroza

La primera vez que se vieron y hablaron fue por una entrevista.

“Lo entrevisté para un podcast que se llama ‘Dónde está el disturbio‘. Lo vi, me pareció muy guapo, le pedí hacer un video y cuando le estaba haciendo la entrevista conectamos súper bien. Yo dije ‘uy, qué coqueto"”, declaró Inostroza al medio citado.

El músico, por su parte, dijo que en aquella instancia había existido un juego de miradas. “Conectamos como amigos primero pero, después, le pedí llevarla a una cena y conocí más de su personalidad”, continuó el intérprete de “Mi señorita“.

Hunter destacó que Carlita no ocultaba nada, cosa con la que se sentía identificado: “Me pareció que vi mucho de mi personalidad en ella. Es algo que nunca había visto en otra chica. Me pareció muy única“, confesó, agregando que “También me gustó su carita, los ojitos y la personalidad”.

Respecto a sus planes futuros, la creadora de contenido planea viajar a Miami a estudiar inglés, muy cerca del domicilio de Matt. “Este año ya está planeado”, reveló.

Por su lado, el cantante tiene en mente poder establecerse en Chile: “Si mi polola vive aquí, me voy a quedar y voy a poner un estudio en mi casa y trabajar desde ahí. Ella también trabaja mucho desde la casa. Nuestros horarios se complementan”.