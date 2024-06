Una joven tiktoker argentina que se encuentra en Concepción expuso en redes que fue mojada por un vehículo al pasar a su lado en un día de lluvia. Al grabar el incidente y ampararse en el artículo 122 de la ley 18.290, que prohíbe mojar a peatones, acudió a la comisaría para denunciar la situación. Sin embargo, la funcionaria de Carabineros que la habría atendido no consideró que el vehículo lo hiciera a propósito y le recomendó reclamar a la Municipalidad por el mal estado de las calles.

Una joven tiktoker argentina que se encuentra en Concepción denunció una particular situación que le ocurrió mientras caminaba por el centro de la ciudad en un día de lluvia.

Florencia Moncalvillo relató en su cuenta que fue mojada por un vehículo cuando éste pasó a su lado.

Y es que debido a las precipitaciones, la orilla de la calle estaba inundada, por lo que el agua saltó directamente a la vereda con el pasar del auto.

Joven intentó denunciar el haber sido mojada por un vehículo en Concepción

La trasandina, incluso, pudo grabar el momento exacto en que el vehículo le arrojó el agua, por lo que con prueba en mano, se dirigió a la comisaría a denunciar el hecho, amparándose bajo el artículo 122 de la ley 18.290.

Tal ley consigna: “En caso de haber agua en la calzada, el conductor cuidará que ésta no moje la acera ni a los peatones“.

Mojar a un peatón se trata de una falta menos grave de acuerdo al numeral 21 del artículo 201 de la Ley de Tránsito, la cual obliga a quienes la cometan a pagar entre 0,5 y 1 UTM ($65.182 pesos chilenos).

Por ello, Florencia quiso realizar la denuncia, sin embargo, la funcionaria de Carabineros que la habría atendido no consideró que el vehículo la hubiera mojado a propósito.

“No es responsabilidad del vehículo que haya harta agua. Yo no lo veo que él vaya así con intención de tirar agua (…) yo no lo veo en ninguna parte que el vehículo la haya mojado con alguna intención”, le respondió la carabinera, conversación que la tiktoker grabó.

Además, la funcionaria le recalcó que había cruzado por “un paso no habilitado”, pues la joven argentina cruzó la calle en diagonal debido a la gran cantidad de agua que había alrededor del semáforo.

Con ello, quien la atendió en la comisaría le recomendó que mejor fuera a reclamar a la Municipalidad de Concepción por el mal estado de las calles.

El registro compartido por la trasandina donde expone la situación ya acumula más de 180.000 visitas en TikTok.