Carmen Gloria Arroyo fue parte del último capítulo de “Podemos Hablar“, espacio donde reveló una jocosa anécdota de sus primeros pasos por la televisión.

“Me van a pelar, es algo que no he contado nunca, que sólo mis grandes y mis muy cercanos amigos saben, esta es exclusiva”, anticipó la abogada previo a revelar su historia.

“Yo vine varias veces a entrevista a CHV, estaba viendo el programa, o sea, estábamos preparando el programa (…) era un feriado largo y vamos con un grupo de amigos abogados y cerramos la oficina a medio día“, partió relatando.

La anécdota de Carmen Gloria Arroyo

Como contexto, Carmen Gloria aclaró que se trataba del periodo “poco antes de la Navidad, Año Nuevo”. “Dijimos ‘nos vamos sin auto, nos vamos al mercado a comer unas cositas; a tomar unas cositas y después nos vamos para la casa”, continuó Arroyo.

La abogada ya en el mercado con sus amistades y fuera de horario laboral, comenzó a disfrutar de un conocido trago: “Sentados con un clery, y me llaman de Chilevisión que tenía que venir urgente a hacer una prueba de cámara, yo no había hecho ninguna“.

“Yo soy súper rigurosa para mis cosas, y ya estaba con dos clerys. ‘No, no puedo ir porque tomé’ (pensó). No dije que tomé, dije que estaba ocupada”, confesó la letrada.

“‘Tiene que ser ahora; ahora o nunca, tienes que venir"”, dijo que le habían respondido.

Ya que esas eran las condiciones del asunto, Carmen Gloria contó que tomó un taxi, que sus amigos le compraron chicles y asistió a la prueba de cámara.

“Me vine a hacer la prueba de cámara a Chilevisión y yo creo que los clerys ayudaron, porque yo estaba relajada, tranquila. No estaba nerviosa, ni me preocupé y quedé. Me sirvió”, finalizó la también presentadora televisiva.