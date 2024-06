A comienzos de esta semana, la comunicadora ucraniana Lola Melnyck hizo polémicas declaraciones sobre sus años viviendo en Chile, donde brilló con sus participaciones en Morandé con Compañía.

Fue luego de que un seguidor le consultara sobre por qué no regresaba al país que la también modelo dijo: “No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo”.

Esto le valió una serie de críticas en redes sociales, las que se tomó con humor y sarcasmo. Sin embargo, a casi una semana de ello, la ex MCC reveló la verdadera razón detrás de sus declaraciones, las que se remontan al 2002, cuando fue acusada de haber ejercido la prostitución.

“Tengo 32 años, y hace exactamente 11 años que yo convivo con un artículo que salió, hace once años atrás, en un diario… Específicamente decía que yo había sido prostituta“, comenzó diciendo a Glamorama. “Así de claro y directo, citando a supuestas fuentes, citando supuestos lugares donde yo había ejercido esta profesión más antigua del mundo”, detalló.

Luego de que se publicara esa noticia, y se replicara, un equipo de investigación chileno llegó hasta Argentina -donde trabajaba antes de su llegada a Chile- para investigar la veracidad de los dichos: “Fueron a estos lugares, imagínense… Igual me he comido esta vergüenza, esta humillación, donde la gente de allá, que me conocía, que ha trabajado conmigo, han sido mis profesores, me dicen ‘¡qué está pasando! ¿Por qué nos vienen a preguntar estas cosas?’”.

“No es que yo diga que no he ejercido: se comprobó que yo no he ejercido. En aquel momento no me sentí ofendida, ¡me quería morir! Porque salía a la calle y encontraba unas portadas de este tamaño, en todos los lugares del mundo, en todos los quioscos. Aparte que buscan siempre una foto más polémica, con menos ropa, y unos titulares absurdos, del tipo ‘¿por qué nos mentiste Lola?’. Y tú dices: ‘¿En qué mentí? ¿Qué pasó? ¿Qué hago?’”, agregó.

La ucraniana además contó que aún debe enfrentarse a este tipo de interrogantes, pese a que lleva varios años radicada en Brasil. Sumado a ello, Lola Melnyck contó en sus redes sociales que esta sería solo una de las tantas “situaciones horribles” que tuvo que pasar durante su estancia en el país, las mismas que no le permiten querer regresar, puesto que le generó un trauma.