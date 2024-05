Tras la repentina muerte de Claudio Iturra, diversos famosos se han manifestado en redes sociales para demostrar su conmoción, tristeza y pésame. Uno de ellos fue Jean Philippe Creton, quien recordó la vez en que el periodista lo invitó a viajar sin siquiera conocerse.

Luego de definir esta mañana como una “difícil, de esas que chocan”, el músico aclaró, primeramente, que con Iturra no habían sido cercanos.

“Todos estos llamados que vienen por parte de la prensa o incluso de gente que me conoce, dan a entender una relación de amistad muy profunda con Claudio y que, para ser honesto y transparente, no lo fue“, señaló.

“Con Claudio no fuimos grandes amigos, y por eso a todos los medios que me han llamado les he planteado que me da pudor posicionarme desde ese lugar; desde el amigo que va a hablar. Pero, sí creo que logramos establecer una relación de mucho cariño y de mucha empatía”, continuó “JeanPhi”.

Jean Philippe Cretton contó cómo conoció a Claudio Iturra

Luego de tal contexto, el comunicador relató la vez en que Iturra lo contactó sin previo aviso vía telefónica para invitarlo, sin compromiso alguno, a la India.

Me dice ‘JeanPhi, no nos conocemos, pero flaco, me encanta cómo trabajas. Siempre he sido un admirador de tu pega, me gusta mucho lo que haces. He tenido la oportunidad de conocer gente que ha trabajado o ha formado parte de tu equipo y todos hablan muy bien de ti, cosa que no pasa generalmente’, declaró el exconductor de “Podemos Hablar“.

“Entonces, me empezó a tirar una buena onda que para mí resultó súper sorpresiva en el momento (…), empezamos en esa conversación muy amorosa, mutua, y de la nada me dice ‘Oye, te quiero hacer un regalo (…), te quiero regalar un viaje a la India’. Yo me acuerdo que quedé así como para adentro“, continuó Cretton.

Aquel “gesto hermoso”, en palabras del músico, fue “una gran lección que de alguna manera me dejó (Claudio)”. “Me dijo ‘No quiero fotos, no quiero videos, no quiero que vaya a hacer publicidad o promoción, lo que quiero es que vivas esta experiencia, pero que hagas lo mismo con otras personas’“, agregó.

Con ello, el comunicador le envió su pésame a los amigos y cercanos a Iturra: “Me hago parte de ese sentir con este mensaje, y que con mucho respeto quise compartir esta anécdota que yo creo que refleja a Claudio en su forma de ser; su forma de entender la vida“.