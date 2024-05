Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La productora de "La Caja de Pandora" confirmó la salida de Camila Andrade del canal, aunque no se revelaron las razones detrás de esta decisión, la desvinculación se dio tras la polémica separación de Francisco Kaminski y Carla Jara, donde Andrade fue señalada como la "tercera en discordia". A pesar de que Kaminski también fue despedido, se mantiene en La Red en otro proyecto, generando controversia al dejar a la modelo sin programas en la estación. José Miguel Viñuela defendió a Andrade, mencionando que fue ella quien salió del canal al vivir en un país machista, donde resulta perjudicada a pesar de que el conflicto fue entre otras dos personas. La ex animadora no ha comentado públicamente sobre su salida del programa.