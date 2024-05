En el último capítulo de “Ganar o Servir“, Daniela Colett y Luis Mateucci se sinceraron respecto a su ya evidente atracción dentro del encierro en Perú.

En una dinámica donde Karla Constant aclaró ciertos rumores dentro de la casona junto a todos los integrantes del show, la animadora le preguntó directamente al argentino si era verdad que estaba empezando a mirar “con otros ojos” a una compañera.

“Fuera de joda, hay una chica que, por lo menos, me parece más interesante que las demás. Eso es verdad, por lo menos tengo conexión. Me asusta también, porque no es todo lo que parece, me parece a mí. Me gustan los desafíos”, respondió el trasandino en la actividad.

Daniela Colett le confesó sus sentimientos a Luis Mateucci

Tras ello, Constant le consultó a Luis si acaso se trataba de una chica un poco imposible para él, a lo que Mateucci dijo que nada era imposible para él, frase que detonó risas y comentarios burlescos entre sus compañeros.

“La Dani sí, es diferente. Es una mina que me interesa descubrir porque al menos tiene tema de conversación, ¿me entiendes?”, complementó el chico reality, confirmando que se trataba de Colett, la expareja de Eduardo Vargas.

En tal momento, la conductora del espacio le dirigió la palabra a la brasileña: “¿Sientes esa conexión con Luis?”, cosa que Daniela confirmó. “Sí, yo siento que hay mucha complicidad entre nosotros, la verdad es que sí. Pero nunca entré con ojos para él”, declaró Colett.

“Pangal y Austin eran dos que me llamaban la atención acá, antes de yo entrar. Pero después cuando fui conociendo, parece que nos entendimos (con Luis)”, continuó la ahora chica reality.

Más adelante en el mismo capítulo, Daniela conversó a solas con Luis, momento donde se le declaró: “Pero si tú me gustas”, le dijo la brasileña, a lo que Mateucci desvió un poco el tema hablándole sobre las diferencias de conocer a alguien estando en un reality y en el exterior.