“¡Atención, última hora! La Dimayor acaba de darle el título a Junior de Barranquilla debido a que Nacional hizo cuatro cambios. La premiación será a las 06:00 horas”.

Ese breve mensaje, publicado por el medio colombiano Todo Sobre Fútbol en Twitter (hoy X) el 26 de mayo de 2014, desató una ola de festejos que jamás tuvieron justificación.

Seis días antes, Atlético Nacional había vencido en penales a Junior en la final del torneo Apertura del fútbol ‘cafetalero’, dejando un sabor amargo en hinchas blanquirrojos que, hasta el minuto 93, bajaban su octava estrella.

Sin embargo, casi una semana después del partido por el título, la Dimayor parecía ponerse del lado del ‘Tiburón’ al castigar la supuesta falta grave de su rival.

“¡Se ha hecho justicia!”, pregonaban miles de hinchas en las calles de Barranquilla, sin saber que su desmedida celebración pasaría a la historia como el ridículo más grande en la historia del fútbol colombiano.

A las puertas del título

Junior de Barranquilla tuvo una brillante campaña en el Apertura 2014, terminando tercero en la fase regular con 33 puntos, solo 1 por debajo del puntero Atlético Nacional.

De la mano del entrenador uruguayo Julio Comesaña, el cuadro blanquirrojo sumó 10 victorias, tres empates y cinco derrotas, sacando pasajes a los Playoffs.

En su camino a la final, el ‘Tiburón’ eliminó a Itagüí (hoy Águilas Doradas) y a Millonarios antes de citarse con el equipo de Medellín.

En el duelo de ida, Junior venció 1-0 con gol de Edison Toloza; pero en la vuelta, el 21 de mayo, el ‘Verdolaga’ se puso en ventaja rápidamente y, a los 11 minutos, Toloza marcó el 1-1.

Cuando los de Barranquilla ya se probaban la corona, Jhon Valoy anotó el 2-1 en el minuto 93 y forzó la tanda de penales: Nacional venció 4-2 para conquistar un nuevo título.

Los festejos se desataron en Medellín, mientras que la decepción se apoderó de los blanquirrojos. Al menos por cinco días.

El título fantasma de Junior

El 26 de mayo era un lunes tranquilo en Barranquilla hasta que, cerca de la medianoche, los bocinazos empezaron a retumbar por las principales avenidas de la ciudad nortina de Colombia.

Las camisetas blanquirrojas y los fanáticos en motocicletas colmaron las calles, mientras los gritos de “justicia” y “Junior campeón” no paraban de retumbar.

Mientras, en redes sociales, la revelación de Todo Sobre Fútbol se apoderaba de los portales deportivos del país. Incluso, según detalló Antena 2, siendo compartido por el perfil oficial de la Dimayor.

Lo anterior, hizo creer a los hinchas que era información oficial. Nadie, en medio de la algarabía, reparó en que, al igual que Junior, Atlético Nacional hizo solo tres cambios en el partido.

Pero mientras en Barranquilla todo era celebración, el ente rector del fútbol colombiano reconoció que sus redes sociales habían sido vulneradas. Es decir, todo era una fake new.

Con el paso de las horas, la felicidad de los hinchas del ‘Tiburón’ mutó, otra vez, en decepción. Y los festejos por un título que nunca ganaron, solo sirvieron para acrecentar las burlas en su contra.

“Mis amigos y familia se burlan de mí”

El pasado 26 de mayo, se cumplieron diez años del título fantasma del ‘Tiburón’ y, entre las historias que reflotaron, está la de Richard García.

El hincha de Junior se volvió un ícono de los falsos festejos por la “estrella fugaz”, al ser fotografiado a bordo de una motocicleta celebrando la supuesta corona de su equipo.

“Yo salí a la avenida principal y vi a un muchacho desocupado, me monté con él y me fui. Nosotros no somos amigos ni conocidos y supe de él ya después de un largo tiempo. Me monté en la moto y empecé a celebrar”, dijo el fanático blanquirrojo a Infobae.

Pero su foto con la emoción a flor de piel aun le genera consecuencias.

“Mis amistades que saben se burlan de mí. Me maman ‘gallo’ y todo, pero yo lo dejo hasta ahí. Y unas sobrinas que están más pendientes me dicen ‘tío, mire se están burlando otra vez de ti’. Ahí empiezan a etiquetarme”, complementó García.