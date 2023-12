Paulina Urrutia reaparecerá en TV tras muerte de Augusto Góngora en capítulo de "Chile lindo", en Canal 13: "Mucha gente ahora me dice Pauli, como me decía Augusto, es como si me estuviera llamando"

La actriz Paulina Urrutia será la protagonista del capítulo de esta semana de Chile Lindo, en Canal 13, y mostrará Peulla, pequeña localidad que se encuentra en una alejada orilla del lago Todos los Santos, en la Región de Los Lagos.

Es en este viaje Sol Leyton conversará con la actriz sobre su vida, su pasado y, principalmente, el documental “La memoria infinita”, que muestra la historia de amor entre Paulina y Augusto Góngora, y el Alzheimer que padeció el periodista por largos años, hasta morir en mayo de este año.

En este sentido, Paulina reveló que las personas se refiren a ella como ‘Pauli’, situación que le es muy familiar: “era un sueño de niña que me dijeran de una manera especial y nunca tuve un diminutivo, excepto cuando conocí a Augusto Góngora, que me decía Pauli. Y cuando se estrenó la película, mucha gente ahora, por no decir todo el mundo, me dice Pauli, como me decía Augusto y es muy emocionante, porque es como si me estuviera llamando”.

En relación a cómo nació la idea de realizar “La memoria infinita”, la artista señaló que “fue algo muy especial. Yo hacía clases en una universidad y, como se ve en la película, todas las actividades que yo hacía, las hacía con Augusto. Y se nos ocurrió hacer una capacitación, a la cual fue Maite (Alberdi) y Augusto estaba de alumno, entonces ella quedó impresionada por ver a Augusto siendo parte e integrado”.

Asimismo, confesó que ella y los hijos del periodista se resistieron por el nivel de exposición que iba a significar. Sin embargo, Góngora insistió en hacerlo y, finalmente, accedieron a grabar. “Él que se dedicó a documentar y a registrar, sabía que eso esencialmente era humano: comunicar nuestras vidas y nuestras experiencias”, y añadió “además era su lenguaje, lo audiovisual. Siento que fue el último acto de consecuencia en su vida, registrar su propia padecimiento y su propia fragilidad”.

Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Junto con eso, Paulina Urrutia confesó que el publicó aceptó el hecho que ambos contaran su historia: “Creo que tiene que ver con la Maite (Alberdi) y de cómo ella se contactó con Augusto. Ella siempre hablaba de la historia de amor de nosotros y yo no entendía eso, porque yo siempre vi este documental como algo de Augusto”.

“A mí lo que más me ha impresionado es que a la gente joven le guste, se fascinan con esta película. Porque la gente joven lo único que ve es la historia de amor. Es una cosa muy extraña, porque es una historia de dos personas mayores. Y uno dice, ‘pero ¿qué es lo que ven?’. Y ahí uno dice ‘ven amor, efectivamente ven amor”, agregó.

El proceso de hacer este proyecto y de acompañar a Augusto Góngora duró seis años y ambos vivieron duros momentos. “Son las cosas más duras, más difíciles, ahí está realmente el amor. Descubrirnos, complementarnos y estar el uno para el otro, y yo creo que eso es lo que siente la gente joven, sienten que es posible amar con esa intensidad”, reflexionó Urrutia.

Además, señaló que “ver cuando comienza el amor y ver cuando termina… nosotros nos miramos siempre con el mismo amor, o sea, nunca dejamos de vernos tal cual, de cómo nos percibimos al inicio, y eso fue así hasta el final. Hasta el final es posible amar así. Y creo que eso es lo que busca hoy día la juventud. Eso viví y eso vivió Augusto también”.

“Augusto me regalaba permanentemente el placer, el placer de la vida, no el deber ser, sino que el placer de la vida, que es lo que más me cuesta, porque es prestado. Eso es lo que más me cuesta tener, porque en el fondo yo lo paso bien, pero está primero lo que tengo que hacer, está primero el deber”, concluyó.