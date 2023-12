La opinóloga indicó que su programa de YouTube, con Catalina Pulido, no continuará. No descartó futuros proyectos.

Patricia Maldonado confirmó, este martes, el fin de su programa de debate ‘Las Indomables’, el cual estuvo más de cuatro años al aire por YouTube.

En este sentido, la opinóloga sostuvo que las razones detrás de este término tienen relación con desgaste y falta de tiempo.

Asimismo confesó que ella y Catalina Pulido, desde ahora, tomarán caminos por separado.

“Vamos a tomar otras riendas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es relevante que ustedes sepan”, indicó.

“Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, casi 4 años”, añadió.

Patricia Maldonado y el fin de Las Indomables

En este sentido, Maldonado aseguró que es probable que se integre a otro espacio de YouTube en el mediano plazo.

“Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara, dando una opinión que muchas veces, incluso los de la misma línea de uno, no están de acuerdo”, concluyó.

Hay que señalar que, de acuerdo a lo que expuso la propia panelista de TV, el último programa de Las Indomables será el 28 de diciembre.