El evento, realizado en el Empire Polo Club de la pequeña localidad desértica ubicada en el oeste de Estados Unidos, reunió a verdaderos monstruos del rock y heavy metal.

Iron Maiden, Guns N’ Roses, Judas Priest, AC/DC, Tool y Metallica fueron las agrupaciones que dieron vida al festival, el cual se extendió desde el viernes hasta el domingo.

Y aunque cada una de las bandas se ganó la ovación de los miles de asistentes, también hubo otros actores importantes que se llevaron los aplausos por su importante rol.

Una de ellas fue la intérprete de lengua de señas que se encargó de que las personas con discapacidad auditiva también pudieran ser parte de esta verdadera fiesta de la música.

Tal como se puede apreciar en estos registros, la profesional se dejó llevar por la música para que todos disfrutaran de las presentaciones sobre el escenario.

Prueba de ello es lo ocurrido en la canción You Could Be Mine de los liderados por Axl Rose, en la cual la intérprete se mostró sumamente activa, moviéndose al ritmo de la rockera melodía.

Esta labor fue realizada además por otros trabajadores en un área especialmente asignada para personas sordo-mudas.

Cabe destacar que el festival Power Trip fue hizo posible el regreso a los escenarios de AC/DC tras siete años de ausencia, siendo uno de los puntos altos del multitudinario evento.