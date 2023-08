A principios de julio, el exnotero de televisión Pato Oñate despertó las alarmas de sus seguidores en redes sociales al contar el complejo momento por el que estaba pasando. El fin de semana volvió a preocupar con un nuevo video.

El comunicador, que actualmente vive en Castro y se dedica a la venta de miel, contó que no lo está pasando bien y que existe un problema de salud, que está “a punto de estallar”.

Cabe destacar que hace algunos años el comunicador reveló que su esposa sufría cáncer.

“Recibí muchísimos llamados y mensajes cuando hice mi primer video, donde hablaba que había perdido la sonrisa, (y pedía) que me ayudaran a comprar miel y que lo necesitaba. Que estaba de pie, pero noqueado”, comenzó.

“Estamos viviendo en un campo minado a nivel de familia”

Esta vez Oñate se adentró un poco más en lo que estaba ocurriendo. “Más allá de todo lo que está sucediendo, estamos viviendo en un campo minado a nivel de familia, a nivel de salud. Estamos arriba de una bomba que en cualquier momento estalla”, afirmó.

“Todos los días me levanto con las ganas de estar bien, ser positivo, pero me cuesta mucho, se me hace difícil. Mentalmente, emocionalmente y físicamente no estoy bien, no estoy para entrar a la cancha”, reconoció, sin explicar.

No obstante, Pato Oñate agradeció todas las muestras de cariño y apoyo, especialmente del mundo futbolístico. “Hace poco recibí un mensaje muy lindo, muy positivo de Fabián Stay, un crack, seleccionado chileno, que vive en México”, contó.

“Agradecer a la gente de la selección chilena; Marcelo Salas; Iván Zamorano; a quien fuera presidente de Francia 98, Ricardo Abumor; a Milton Millas, que era mi jefe”, añadió.

Pato Oñate y su miel

Asimismo, Pato Oñate volvió a pedir ayuda con la venta de su miel, y ahora también de unos autos y pistas de juguetes, que pertenecen a un emprendimiento de su hijo.

“La verdad es que lo estoy haciendo con dignidad, con mucha dignidad. No quiero rifas, ni bingo, ni nada por el estilo, solamente quiero que me ayuden a vender, a comprar esta miel”, reconoció.

“Esta es una miel cremosa, miel de hulmo, 100% natural y artesanal”, explicó.

Asimismo, añadió que en Castro se encuentra solo acompañado por sus “cinco perritos, que han sido los más fieles; hay unas gallinas, unos patitos y una gatita”.

“Me ha dado cuenta que las mascotas son extraordinarias, son mi compañía”, dijo.

“Ojalá pasemos agosto, los quiero con dignidad… Se lo van a agradecer cuatro personas”, cerró

Con su estilo especial, Oñate es recordado como el “chanta”, un notero acompañó a la Selección chilena en su periplo por la Copa del Mundo de Francia 1998.

También hizo de las suyas en los estelares de Viva el Lunes y como parte del equipo de Si se la puede gana.

Con los años, poco a poco Patricio desapareció de la televisión y hace siete años se fue a vivir a Chiloé, junto a sus hijos y esposa.