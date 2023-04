Pamela Díaz tuvo una nueva edición de su programa online Sin Editar, con Nacho Gutiérrez, donde habló de una experiencia desagradable que vivió años atrás con un famoso. De acuerdo a la modelo, en una fiesta el hombre la tocó sin su consentimiento e incluso insultó.

La situación partió cuando Gutiérrez le preguntó respecto a ‘cuál había sido el peor beso que había tenido en su vida’. Tras eso Díaz contó la situación.

“A mí me besó alguien. Me gustaba físicamente -es conocido- y me besó, me agarró y cuando me dio el beso, él tenía frenillos y chocaba con mi boca. Le dije: ‘Amigo, no estás dando buenos besos’. Y va y me agarró el pecho”, indicó.

Así, la panelista de TV indicó que el sujeto también se dirigió mal hacia ella: “Como me besó mal y me agarró un pecho me enojé y me echó cagando (sic). Me dijo: ‘¿Qué te haces la difícil?"”.

Por último, la ‘Fiera’ sostuvo que se trataba de una persona ligada al ámbito deportivo, aunque no quiso indicar el nombre durante el programa.

“Yo le respondí ‘¿Qué te creí? Algún día voy a ser más conocida que vo’ y ahora soy más conocida que él. No voy a decir quién es, en el libro de mis memorias va. Es un deportista”, concluyó.

Anécdota de Pamela Díaz

Hay que señalar que hace algunas semanas, en el programa Podemos Hablar, Pamela Díaz relató una anécdota que tuvo con Carabineros tiempo atrás. Esto luego que en el Barrio Italia estacionara su auto en un lugar exclusivo para la institución.

“Me estacioné y dije ‘voy a hacer una cosa bien, súper decente’. Voy, tocó la puerta y digo: ‘hola, señor Carabinero, ¿cómo está? Mire, yo estacioné el auto ahí pero este es mi teléfono, ¿lo quiere anotar?”, contó.

“Porque, mire, yo no voy a mover el auto, entonces si usted ve que necesitan ocupar el estacionamiento de ustedes, me pueden llamar por teléfono y ahí muevo el auto’”, relató.

Para sorpresa de muchos, la opinóloga aseguró que el uniformado no se opuso a la acción: “El señor carabinero se comportó conmigo, me dijo que igual no correspondía pero que iba a tener mi teléfono por cualquier cosa”.