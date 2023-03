Katherine Orellana se alejó de las redes sociales a fines de 2022, asegurando que entraría en una etapa de rehabilitación en torno a sus adicciones. La cantante reapareció este día en un video con Nataly Chilet, donde indicó que estará cerca de 1 año en un centro especializado.

El lugar lleva por nombre Creeré Chile y lleva a cabo terapias cognitivo- conductuales. La exintegrante de Rojo manifestó estar agradecida del apoyo.

“Yo llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon, nadie me juzgó, nadie me criticó”, indicó la artista, según recopiló La Cuarta.

“El primer día me desmayé como dos veces, el segundo día, no me desmayé tanto, el tercer día, ya estaba tiritona, cuarto día, me ayudaban a tomar el té”, agregó.

Tras eso relató algunos detalles del programa que está llevando a cabo, el cual se extenderá por varios meses más.

“A mí me enamoró porque es un tratamiento cognitivo conductual. Te informan de tu enfermedad, te van conteniendo en el mismo dolor emocional y el conductual es el cambio de la conducta”, comentó.

Hay que señalar que la cantante dio una entrevista al programa Sígueme y te sigo en diciembre pasado, donde indicó que llevaba siete meses sin ver a su hijo.

“No puedo hablar con él. El magistrado dio una resolución de que yo no podía verlo ni estar cerca de él en un lugar público por dos años”, expuso en la oportunidad.

“Igual, honestamente, entiendo todo si aquí la culpable de todas las hueas (sic) soy yo. Me da susto que la gente me vea y yo no sepa qué responder”, añadió.