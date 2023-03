La modelo contó que el hombre se ofreció a ayudarla cuando su auto quedó detenido, sin embargo, tomó de inmediato joyas y dinero. "Estaba con mi hijo en brazos y preferí no confrontarlo", contó.

La modelo Thais Jordão narró la tarde del terror que vivió en la previa de la Gala de Viña del mar el pasado 17 de febrero, luego de ser asaltada cuando viajaba con su hijo de dos años en Valparaíso.

En conservación con LUN, Jordão narró que todo ocurrió cuando viajaba a Viña del Mar para encontrarse con su pareja, Iván Núñez. Sin embargo, su aplicación de viajes cometió un error y la modelo acabó en Valparaíso.

“Me metí en unas calles y mi auto se quedó detenido, como atrapado entre unas piedras. En ese momento salió un hombre que dijo que iba a ayudarme”, contó entonces.

Sin embargo, y en vez de ayudar, el sujeto “entró al auto supuestamente para moverlo, pero tomó mi cartera desde el asiento del copiloto y sacó los relojes, los anillos y el dinero”.

“Yo me di cuenta, pero estaba con mi hijo en brazos y preferí no confrontarlo. No sabía si estaba armado”, explicó.

Asustada con la situación, acudió a una casa en el sector que le permitió ingresar para mudar a su hijo. Luego, una grúa se encargó de llevarse el vehículo.

Pese al amargo momento, Jordão asistió a la velada nocturna de la mano del periodista para después realizar una denuncia en PDI. No quiso comentar el mal momento hasta ahora, cuando supo que, pese a que el hombre admitió el delito, fue dejado en libertad.

De acuerdo a la abogada de Jordão, Giovanna Guzmán, tras aquel revés, “presentamos una querella que fue admitida este jueves por el juzgado de garantía de Valparaíso”, por lo que están a la espera de realizar una entrevista con la fiscal del caso.

“La persona declaró primero que tenía los relojes y anillos. Luego cambió la versión: dijo que los habían robado. Por lo que me contaron, tiene antecedentes policiales”, añadió la profesional.

El objeto que Thais Jordão quiere recuperar del robo

De acuerdo a Jordão, el antisocial sacó más de 80 mil pesos en efectivo, tres anillos de oro, un reloj Rolex y otro Technos, además de piedras preciosas.

“Quiero recuperar especialmente un reloj marca Technos del modelo Lady Diamonds, que me heredó mi ex suegra”, reconoció la modelo, asegurando además que la joya tiene un valor sentimental porque “por ella siento un gran cariño”.

“(Ella fue) una mujer admirable. Partió siendo muy humilde y, antes de morir, era dueña de una notaría en São Paulo​”, contó.