La diputada Maite Orsini reaccionó a los dichos que, el pasado domingo, Daniela Aránguiz expresó en un live con Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que ella era pareja de Jorge Valdivia.

En este sentido, la parlamentaria descartó esto, aseguró estar soltera, y negó haber tenido relación con el exministro Marcelo Díaz.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, indicó.

“Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”, agregó.

Asimismo, Maite Orsini salió al paso de varios comentarios que Aránguiz lanzó durante la conversación con la periodista de espectáculos.

“En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación al ex diputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja”, señaló.

“En segundo lugar, aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, añadió.

Mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga pic.twitter.com/3AOpjF8tf1 — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) February 27, 2023

Hay que señalar que, durante el mencionado live, Aránguiz había señalado que Orsini había iniciado una relación con Valdivia en el tiempo en que ambos estaban tratando de recuperar su matrimonio.

“Yo no estoy para andar escondiendo esto, y menos para que él piense que quizás (yo) pueda ser como su amante. Eso yo no lo voy a aguantar. Esa es la denigración más grande que he tenido en mi vida“, dijo la panelista.

La exMekano aseguró en la red social que ella conversó con la diputada Orsini, quien le aseguró que Jorge también le había mentido a ella: “Yo hablé con ella por WhatsApp y le dije: ‘Yo no voy a volver con él’, porque la que terminó la relación fui yo, por causa de una infidelidad de nuevo. Estuve muchos años pensando que había cambiado, porque me tenía súper engrupida“.