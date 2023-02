Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia protagonizaron una fuerte discusión en la comuna de Lo Barnechea, la cual se desarrolló en la vía pública.

De acuerdo a lo expuesto por La Tercera, Carabineros debió intervenir y activó protocolo por posible caso de violencia intrafamiliar.

El citado medio informó que la pelea verbal fue subiendo de tono, por lo que vecinos de la calle Pie Andino llamaron al número de emergencias.

En ese momento se tomó declaración a las dos personas involucradas, así como a testigos de lo sucedido.

Aránguiz y Valdivia

El hecho se da horas después que Aránguiz realizara un live en Instagram con la periodista Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que su exesposo tenía una relación con la diputada Maite Orsini.

En aquella conversación la modelo aseguró que supo de esto justo en el tiempo en que intentaba recuperar su relación con el exjugador de fútbol.

Lo anterior también motivó una declaración por parte de la parlamentaria, quien sostuvo que ha recibido mensajes de odio.

“En segundo lugar, aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, concluyó.