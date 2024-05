Este miércoles, Instagram volvió a presentar problemas al no mostrar los comentarios en las publicaciones del ‘feed’ (o el muro principal de la aplicación) de la versión web.

La falla llega cerca de 12 horas después de que presentara intermitencias, que fueron reportadas por usuarios en Downdetector.

La nueva falla ya está siendo también reportada por los usuarios mediante la red social Twitter/X, donde algunos, confundidos, preguntan “¿Instagram ya no muestra comentarios bajo las fotos?”, y “¿Por qué no puedo ver comentarios en mi Instagram? Siempre pasa algo con esta aplicación”.

Why can’t I see comments on my Instagram😒 it’s always something on there

— Jaz🫧 (@madaboutjaz) May 15, 2024