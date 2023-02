La madrugada de este sábado, las redes sociales se encendieron luego que la ex pareja del cantante urbano Pailita, identificada en Instagram como Skarleth, quien sería menor de edad, arremetió contra el artista urbano calificándolo de “manipulador, narcisista, malo” y “arrogante”.

El hecho llamó la atención de los seguidores del cantante, quienes se volcaron rápidamente a ver las historias de Instagram que la joven publicó.

Skarleth contó a sus seguidores la manera en que Carlos Rain, nombre real del músico, la habría tratado durante el tiempo que fueron pareja.

Al parecer, la adolescente dejó su trabajo como camarera en Punta Arenas para irse a vivir con el cantante y la madre de Pailita en su casa ubicada en Chicureo (region Metropolitana).

Expareja de Pailita publica funa en redes sociales

En sus redes sociales, la expareja de Pailita hizo fuertes acusaciones en contra del exponente del género urbano y compartió capturas de pantalla de conversaciones que ambos sostuvieron.

La influencer escribió en sus redes sociales sus descargos: “Solo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como la tóxica y te vayas a Disney sin decirme”.

Y agregó: “Tratas a mi mamá de loca, siendo que ella estaba aterrada de donde yo me iba a quedar esos días, y ella no entendía qué me habías llevado y prometiste tantas cosas, si me ibas a humillar de esa forma”.

“Lo único que me diste fueron decepciones y traumas, y ver las 4 paredes de tu pieza y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada, hasta llorándome que no soportaba ya estar ahí”, expresó la joven, quien catalogó a Pailita de “niño mal criado“.

“Manipulador, narcisista, malo, arrogante (…) y que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante y famoso hago este público”, lanzó la joven.

Las declaraciones de Skarleth surgieron tras los comentarios que hizo Pailita a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde, aparentemente, el cantante entregó “información para que hablen de mí, y me estaban haciendo bolsa (sic)”, relató.

Según explicó la joven, su reacción contra el intérprete de Dime Tú se produjo cuando: “le andabas diciendo a una mina que tú me estabas pagando un depa a mí y a mi mamá, y que yo no me quería devolver a Punta Arenas (sic)” y le advirtió “le hablaste y le hablaste, así que ahora comete lo que tú provocaste”.

Redes reaccionan: Ex del cantante sería menor de edad

Las palabras de la influencer tuvieron repercusiones, ya que el propio cantante le habría respondido por medio de un live de Instagram tratándola de “malagradecida” y donde supuestamente mostró evidencia de transferencias de dinero que le hizo a su entonces pareja.

Tras las declaraciones de ambos en redes sociales, uno de los hechos más criticado y que se repitió entre los usuarios de Twitter es que el cantante de 23 años expusiera públicamente que tuvo una relación amorosa con una joven que sería menor de edad.

AHORA🔴🚨! [ESTÁ PASANDO] La ex de Pailita la está funando en vivo en Instagram. Pailita le responde en otro vivo en Instagram. 75 Mil personas en vivo. Está que arde la novela. pic.twitter.com/5g4Re3GEGT — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) February 25, 2023

😫 QUE ORDINARIEZ 👇 Pailita le saca en cara a su ex hasta los depósitos que le hizo para comprarse ropa y moverse por la ciudad. 👉 Rasca, por dónde se le mire. pic.twitter.com/Yxb5MubxX0 — Antifa Watch ☀️🏖️ (@aquiradiomoscu) February 25, 2023