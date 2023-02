La cantante nacional Vesta Lugg envío un mensaje en redes sociales llamando a normalizar la menstruación tras aparecer en el matinal Buenos Días a Todos con una pequeña mancha de sangre en el pantalón.

“Hoy viví una situación en el matinal, estábamos en televisión en vivo, así que teníamos que seguir adelante y yo sé que es algo que le ha pasado a muchas mujeres, a mí me ha pasado en otras oportunidades”, comenzó diciendo.

La artista fue parte del programa de TVN para hablar de su participación como telonera en los dos conciertos de Christina Aguilera en el Movistar Arena. Sin embargo, al pararse se vio una mancha en el pantalón, siendo la conductora Yamila Reyna quien intentó ayudarla.

@lacvc5 El percance Vesta Lugg en pleno despacho en vivo con Buenos días a todos: se le manchó el pantalón con sangre. ♬ sonido original – lacvc

“Siento que tenemos que normalizar la regla, sé que muchas mujeres me entienden. Hay que seguir y es parte de, no me da nada de vergüenza porque es normal”, señaló más tarde.

Pero no es la primera que una situación así es captada en cámara, hace pocas semanas en Argentina una animadora vivió la exacta misma situación que Vesta Lugg, aunque en aquella oportunidad resultó ser parte de una campaña para concientizar sobre la menstruación.