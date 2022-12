Luego de que la actriz Mariana Derderián relatara su experiencia en la teleserie Brujas, donde afirmó que parte del elenco de la teleserie la discriminó por no ser actriz profesional, otras intérpretes de la ficción decidieron referirse al hecho.

Específicamente, el tema se conversó en el programa Zona de Estrellas, donde la actriz Ingrid Cruz se refirió al hecho por medio de Cecilia Gutiérrez.

“Qué antiguo. Es muy extraño porque particularmente ‘Brujas’ fue la teleserie en la que mejor lo pasamos grabando”, aseguró la actriz por medio de un mensaje, según consignó Mira Lo Que Hizo.

“Para mí no es tema si una persona estudió o no teatro. Lo único que me podría enojar es que una persona no aprenda el texto o llegue tarde”, añadió también.

Asimismo, la actriz Paola Escobar también se refirió al hecho a través de Antonella Ríos. Entonces, al ser consultada por los dichos de Derderián, Escobar afirmó: “qué raro, porque esta fue la teleserie más buena que hemos grabado”.

“A mí me pasó lo mismo en Hippies, por lo tanto, he vivido en carne propia lo de ser la nueva del curso”, añadió también, para luego describir a la ex Bienvenidos como “una buena actriz, una persona encantadora, muy bonita y talentosa”.

Hasta el momento, dentro de otras protagonistas de la ficción como María Elena “Mane” Swett, Elvira López, Lorena Capetillo, Antonia Santa, Solange Lackington, entre otras, no se han referido al tema de forma pública.

Mariana Derderián y la discriminación que sufrió en el elenco Brujas

Derderián recordó su primera experiencia en televisión durante el programa La Divina Comida el sábado. Sin embargo, no pareció tener buenos recuerdos de la ficción.

“Las Brujas fueron brujas algunas…”, confesó, añadiendo que sintió discriminación por no ser actriz, pero que Jorge Zabaleta y Carolina Arregui -que no son actores- y eran los protagonistas, la ayudaron a salir adelante.

“Yo creo que ha cambiado todo, los prejuicios están un poquito más… Porque finalmente es un oficio, son horas de vuelo. Hay gente que estudia teatro y yo la encuentro matada (sic) realmente”, dijo.

La actriz recordó que si bien no decían nada a la cara, sí “te lo hacían sentir, eras la escoria del elenco”.