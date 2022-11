Hace algunos días Raquel Argandoña llamó la atención al revelar el monto de su pensión, ahora fue el turno de Juan Alcayaga (73), más conocido como ‘Don Carter’.

“Tengo que arreglármelas, tengo una jubilación maravillosa de 170 lucas”, afirmó el comediante en el programa de Youtube Entre broma y broma.

Según confesó el exparticipante del clásico programa infantil El mundo del Profesor Rossa, por su baja pensión, debe seguir trabajando, incluso en espacios donde no se siente completamente a gusto.

“Uno es como una hormiguita, hay que aprovechar las temporadas buenas. ¿Cuántos actores de mi edad andan por ahí sin pega?”, agregó “Don Carter” ante su baja pensión.

Además, el intérprete recordó, por ejemplo, su cambio de Mentiras Verdaderas, de La Red al desaparecido programa de Mega Más vale tarde, en 2013.

“Tuve muy buena onda con Álvaro Escobar, pero me ponían a la 01 de la mañana, no me veía nadie (…) me aseguraron contrato, por dos años, pero no estuve muy a gusto”, recordó el comediante, según consignó Página 7.

“No fue una experiencia muy buena, pero ahí me triplicaron el sueldo”, dijo.

Don Carter y su pensión: no son los únicos

Recordemos que a principios de noviembre, el presidente Gabriel Boric, presentó el esperado proyecto de ley de reforma previsional.

En lo medular, el proyecto contempla el término de las AFP y la transformación de estas entidades a invertir los fondos, un sistema mixto que considera un 10.5% de cotización individual y otra de 6%, con cargo al empleador.