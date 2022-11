Un complicado momento vivió Tamara Acosta en su propio hogar, luego de haber quedado ‘puertas afuera’ debido a que perdió sus llaves. La actriz debió trepar por uno de los muros de la vivienda y cayó al suelo, sufriendo heridas en su brazo derecho.

La propia artista compartió un registro en su cuenta de Instagram, donde contó parte de lo que le ocurrió en su propio hogar, además de mostrar el estado en que quedó su extremidad.

“No salgan nunca sin llaves. Me quedé afuera de a casa, me tuve que pasar por la muralla. Me caí”, expresó la actriz, quien estaba recostada y lucía aún afectada por el golpe.

Acto seguido reveló que su brazo tenía una tonalidad morada, producto del golpe, y además quedó con algunos cortes superficiales cerca de la zona de la muñeca.

Hay que señalar que en octubre pasado Acosta estuvo en el programa De tú a tú, de Martín Cárcamo, donde habló respecto a la depresión endógena que le fue diagnosticada años atrás.

“Estuve unos días en una clínica, otros en la casa de mis papás. Ahí es donde me regulan todos los medicamentos”, reveló.

Respecto al estigma de pacientes psiquiátricos, Acosta comentó que pese a todo “sentí que me decían ‘sabes, tú no estás loca. No eres complicada. No, tú tienes una enfermedad, y esta enfermedad se trata de esta manera’. Uno aprende a conocerse también, y uno sabe cuáles son los límites”.