La exMasterChef Yamila Reyna realizó una nueva publicación en sus redes sociales en donde quiso compartir su antes y después de su reducción mamaria, en donde además dio consejos para quienes también quisieran someterse a esta cirugía estética.

“3 meses, 12 semanas, 90 días que la vida me cambió para bien”, comenzó escribiendo. “Desde el minuto uno que me hice la reducción mamaria, recuerdo que me paré al baño y sentí un alivio en la espalda que quise llorar”, rememoró.

En eso, recordó tambiñen que por “mucho tiempo me pospuse, siempre con una excusa. En realidad eran miedos: miedo a entrar a un quirófano, miedo al cambio que iba a significar mirarme en un espejo”.

Sin embargo, hizo un llamado directo: “pierdan el miedo y priorícense, la salud es lo primero”. Así, dio una serie de recomendaciones para poder acceder a este tipo de intervención, como elegir a “un buen equipo médico que las haga sentir seguras”.

“Ocúpense de eso que las incomoda, que les haga daño, sea físico o emocional. A mí no solo me aliviano el cuerpo, si no también hasta camino más derecha, sin vergüenza porque me sentía incómoda. Hoy me miro al espejo y me veo más yo, más cómoda en todos los sentidos”, comentó.

Así, también detalló cómo fue el proceso de su cirugía y cómo mantiene los cuidados a día de hoy, como todavía dormir con sostén deportivo, cuidar sus cicatrices y hacer entrenamiento “a medida que el médico lo indica”.

“Espero que este post ayude a muchas que no se animan a dar el paso, o que piensan qué hay cosas más importantes hoy en su vida. Ojalá se den cuenta de que nada es más importante que vos”, cerró.

En qué consiste la reducción mamaria, cirugía a la que se sometió Yamila Reyna

De acuerdo a la Clínica Mayo, la reducción de mamas es conocida como mamoplastia de reducción, la cual “es un procedimiento que se utiliza para eliminar el exceso de grasa, tejido y piel” de los pechos.

Este tipo de intervención estética se puede realizar, por ejemplo, en personas que consideran tener mamas grandes. Así, se puede aliviar incomodidades en la espalda por el sobrepeso o bien, “lograr un tamaño de mamas proporcional a tu cuerpo”.

Asimismo, apuntan que “la cirugía de reducción de mamas también podría ayudar a mejorar la autoestima, autoconfianza y la capacidad para participar en actividades físicas”.