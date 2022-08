Gabriel Urzúa fue parte del pasado capítulo de La Divina Comida, en el cual compartió con Beatriz Sánchez, Helenia Melán y Juan David Rodríguez. En aquella ocasión, el actor dio nuevas pistas que apuntan a un romance con María Gracia Omega.

Esto debido a que, de entrada, Urzúa reconoció que el inmueble donde iba a recibir a losa invitados era de su pareja, aunque no reveló el nombre de ella.

“Esta no es mi casa, me la prestó mi polola para este evento”. Ante esto Jani Dueñas, que hace la voz en off del programa, preguntó: “Bueno, pero pasai’ harto metido acá ¿o no?”, a lo que el artista respondió entre risas: “La verdad paso harto acá”.

Lo cierto es que, tal como publicó Fotech, aquella casa sería de la actriz antes mencionada. Ambos tendrían una relación hace varios meses.

Sin ir más lejos, Omegna ha publicado varias capturas de la vivienda durante el último año.

Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna

Fue hace algunos meses que la periodista Cecilia Gutiérrez indicó en su programa de Instagram que los actores estaban en una relación.

Tanto Omegna como Urzúa han sido reservados respecto a aquel tema, sin entregar muchas pistas sobre el enlace. No obstante, los rumores se incrementaron luego que ambos publicaran una foto de un viaje que realizaron a la nieve.

Hay que señalar que la actriz de Mega anteriormente estuvo comprometida con Gonzalo Valenzuela, mientras que el integrante de La Ley de Baltazar se divorció de Carmen Zabala, con quien tuvo un hijo.