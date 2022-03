Fue a inicios de este año que TVN anunció el regreso de otro clásico de Carlos Pinto. Se trata de El Día Menos Pensado, programa que brilló años atrás contando historias sobre hechos paranormales.

En entrevista con Página 7, Carlos Pinto contó detalles de lo que será este nuevo programa, las similitudes con el nuevo formato de Mea Culpa y parte de la primera pieza audiovisual.

“Es como si fuera una posta. Un caso de Mea culpa le da el bastón a El día menos pensado. Vamos a juntar a estos dos hermanos, demostrando que estas historias están basadas en la realidad… porque una es una realidad de hecho y otra es una realidad virtual, que es tremendamente personal”, detalló.

“Yo no soy un científico de hechos paranormales, no pretendo serlo y no me gustaría. Soy simplemente un contador de historias, las que evaluamos, contextualizamos, dramatizamos y se las mostramos a la gente”, agregó.

Se espera que dentro de los próximos días TVN anuncie la fecha de estreno de esta nueva temporada, que traerá nuevos casos basados en testimonios reales.

Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace.