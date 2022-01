Cuando Carlos Pinto confirmó el regreso de El Día Menos Pensado a la pantalla de TVN, recordó una breve historia que le contó una conocida. Se trataba de un padre que una mañana le dice a sus hijas que va a comprar el periódico y, simplemente, se esfumó de la faz de la Tierra.

Ocho años después, el hombre aparece en la puerta de su hogar con el diario de la época, ante la mirada atónita de su hija, ya mayor. Ese tipo de historias son las que Carlos Pinto busca mostrar en el regreso de su programa.

“Empezamos a investigar la semana pasada”, comenta a BiobioChile el periodista. “Abrimos todos los canales para recepcionar lo que la gente nos cuenta y comenzamos a evaluar. Ese es el proceso inicial y el más importante”, comenta.

Para Pinto, la calidad va sobre la cantidad, es por eso que le da prioridad a la historia.

“Lo más importante de El Día Menos Pensado es que sean relatos que identifiquen a la gente. Y eso es lo que nosotros hacemos”, explica. “No contamos historias que tengan que ver con fantasmas que cruzan los muros, gente que vuela, nada. Todo es real: aquí no hay personas que se les salen los ojos. Son historias comunes y corrientes pero las tramas son las que nos cautivan”, menciona.

De los cuentos a los memes

Sobre el éxito de sus programas que estuvieron poco más de una década, el profesional asegura que pasó años sin alguna explicación. “Creo que ya logré concluir algo: Yo le cuento cuentos a la gente, y al ser humano le encanta que les cuenten cuentos al oído”, menciona.

“Es por eso que no abandono la narración, porque yo les cuento cuentos que, aunque no inician con ‘había una vez’, le gustan a la gente, y tiene que ver con la niñez. Como cuando nos contaban 20 veces Caperucita Roja y nos encantaba. Y eso es lo que hacemos: contar cuentos. Y al ser humano nada más le gusta eso: un tecito, un café y veamos la historia”, explica.

Y ese gusto por las historias también las ve en la recepción de su programa. “Estoy gustoso de que la gente hoy en redes sociales sea tan expresiva con nuestro trabajo. Me enorgullece, lo digo con pudor pero siento que hay fans de más de 200 mil personas que me siguen, que te escriben, que te piden hacer programas”, menciona.

Otra forma de ver el cariño de su público fue a través de los múltiples memes que sacaban sus apariciones en pantalla durante el 2021. “El meme es la respuesta total a que no te ignoran”, comenta entre risas.

“En mi caso, yo me siento bastante congratulado, siento que la gente me tiene cierto cariño y yo me hago querer”, apuntó.

“Con esta noticia creo que tendré todo abultado porque la gente va a estar feliz. Hay un grupo en Facebook de hecho que se llama ‘El Día Menos Pensado’, otro es ‘Mea Culpa en cuarentena’ y yo creo que ellos también han tenido que ver en esto”, dice.

Desde el mea culpa a la comprensión

Además del regreso del programa de historias paranormales, Pinto confirmó la segunda temporada de Mea Culpa. Ahí también debe replicar en no estancarse en un solo tema.

“Es difícil escoger las historias. Hay que hacer un abanico bien grande de temas distintos”, menciona.

De todas formas, hay algo en común entre todos: es una primera vez. “La idea es que sea un relato que haya acontecido por primera vez en el criminal, ya que eso nos permite sentirnos identificados con el proceso”, apunta.

“He vivido muchas entrevistas que me emocionan. Algunas me sorprenden, otras me identifican, y eso da cuenta de que uno contextualiza las historias. Y al contextualizarlas se explica por qué hicieron las cosas. Yo no los justifico, pero quiero entenderlos”, menciona.