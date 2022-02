Polémica ha generado el denominado “carrete en lanchas” llevado a cabo por jóvenes en el lago Villarrica, que se dio cuando la comuna se encuentra en Fase 2 del plan Paso a Paso. La situación ha originado gran cantidad de comentarios en redes sociales, uno corrió por cuenta de la comediante Bernardita Ruffinelli.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora dejó entrever que no veía que hubiese una falta grave en lo ocurrido en la comuna sureña.

“Yo me pregunto ¿Qué es lo impropio en lo de las fiestas de lanchas de Pucón? Digo, aparte de mi propio resentimiento porque obvio no tengo lancha. Están al aire libre, cada grupo en su lancha. Hay algo que yo no sepa y esté meando fuera del tiesto?”, indicó.

Como era de esperarse los dichos generaron gran cantidad de reacciones, entre quienes estaban de acuerdo con su postura y otros usuarios que la criticaron.



“Hay una cosa que se llama COVID que según estén los contagios hay aforos. En Pucón están en fase 2 y en lugares abiertos la norma dice en eventos sociales aforo 1 persona cada 10m2 en espacios abiertos y máximo 20 con pase. Por ende en la playa y en la fiesta se incumple”, indicó uno.

Ante esto Ruffinelli sostuvo: “No, el tema según me explican es marítimo; no uso de salvavidas, no se sabe si tenían licencia de conducir para esas lanchas y consumo de alcohol en las embarcaciones. Por ahí va”.

Respuesta de autoridades ante fiesta

El alcalde de Pucón, Carlos Barra, señaló que tienen un decreto que suspende todas las fiestas en donde haya aglomeración de personas. “La comuna recibió el doble de visitantes esta temporada, por lo que los servicios instalados acá han sido sobrepasados”, dijo.

Sin embargo, destacó el trabajo de la Armada para fiscalizar este tipo de situaciones. En ese sentido, el capitán de puerto Lago Villarrica, Paul Hodson, señaló que ya se han hecho cerca de 40 procedimientos durante la temporada, encontrando 26 situaciones irregulares.

Sobre la situación específica de esta fiesta, sostuvo que “tenemos antecedentes de que fue un tema espontáneo, un caso aislado que se haya reunido tanta cantidad de embarcaciones. Para ello, hemos dispuestos dispositivos específicos en los lagos para prevenir esta aglomeración de gente”.