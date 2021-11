La actriz Constanza Piccoli (28) sufrió el robo de su auto tras vivir un portonazo en Vitacura, en la región Metropolitana, durante el fin de semana.

La información, que fue recogida por Página 7, quedó en evidencia luego que Piccoli pidiera ayuda para encontrar su vehículo mediante sus historias de Instagram.

“A todos los que me han preguntado, les quiero agradecer por la preocupación. He recibido mucho amor en estas horas y eso me hace muy feliz”, dijo el sábado a través de la red social.

“Fue un susto, es algo que no se lo deseo a nadie. Es una sensación de miedo que no se las puedo describir. Estamos bien, lo material no importa, da lo mismo porque no nos pasó nada”, añadió.

En el incidente, la actriz habría estado acompañada de su madre, quien también habría resultado ilesa tras el portonazo.

La actriz más tarde advirtió que “hay que hacer miles de trámites en Carabineros, PDI, la Fiscalía, el seguro del auto. De hecho el vehículo aún no lo encuentran, y puede que nunca lo hagan, como puede que sí”.

El delito ocurrió, según dijo, en medio de “una semana complicada, un poco difícil”, lo que tendría relación con las informaciones que compartió durante este lunes, relacionadas con una intervención quirúrgica.

“Hoy al fin se acaba mi dolor. Hoy me operaré de endometriosis“, informó, una patología que según la Clínica Mayo es “un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero”.

“Estoy nerviosa pero contenta. Esperé este día un año. Un año que fue doloroso pero eso ya no más. Les iré contando cómo me va y todo el proceso”, agregó.