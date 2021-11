“Adiós al cariño” fue el nombre del nuevo episodio de la serie Mea Culpa, que se transmitió el pasado jueves por las pantallas de TVN. Una cruda historia que mezcla brutales agresiones y torturas a las víctimas de parte de Jacqueline Yáñez Vera y su banda.

“Ella y su banda están condenados por un delito inenarrable”, comentó el conductor del programa nocturno, Carlos Pinto.

Los macabros hechos se remontan a marzo de 2017, en la tranquila localidad de Río Negro, en la Región de Los Lagos. Yáñez Vera y su pandilla, conformada por María Inayado (“Flaca” Ampuero) y Rodrigo Gallardo (el “Gato”), secuestraron y golpearon sin piedad a sus dos víctimas.

Una escalofriante tarde

Fue durante una tarde en la plazoleta de la comuna sureña, los tres criminales dispararon contra tres sujetos; Bernardo, Samuel y Sergio, quienes se apostaban de forma pacífica en el lugar. Ante el repentino suceso, los individuos intentaron huir, pero uno de ellos, Bernardo, fue llevado contra su voluntad hasta una vivienda en calle Alonso Buschmann.

En el lugar, el joven fue amordazado y recibió brutales golpizas de parte de los tres agresores. De acuerdo con el fallo de la justicia, Bernardo “fue humillado, insultado y obligado a realizar diversas acciones contra su voluntad, con la sola intención de divertir a sus captores”.

A este escalofriante crimen se sumó Cristián Bahamondez, quien fue invitado por los imputados a participar. Entre las sangrientas torturas que recibió el hombre se encuentran golpes en la cabeza con un fierro, patadas en la boca con resultado de una fractura dental, y cortes de los lóbulos de ambas orejas, propinados por “la flaca”.

Como adicional, uno de los malhechores intentó asesinarlo con hachazo en la cabeza, pero los rápidos reflejos del joven, lograron cubrir su rostro con su brazo, recibiendo un profundo corte de casi 10 centímetros. Ante el fallido acto, los secuestradores aplicaron sal en la herida y cosieron su brazo con aguja e hilo.

La pareja de la flaca

No conformes con la brutal y escalofriante escena, los criminales invitaron al lugar Alberto Maldonado, expareja de la “flaca”, con la excusa de beber alcohol.

Lamentablemente, Alberto se convirtió en la segunda víctima de la banda delictual. A Maldonado lo ataron, le quemaron el cabello y, al igual que Bernardo, le cortaron los lóbulos de la oreja.

Sin que ninguno de los involucrados cuestionara las ordenes de Jaqueline Yáñez, grabaron las brutales torturas y obligaron a las víctimas a cavar sus propias tumbas.

Tras casi 16 horas, la pesadilla terminó cuando la oportuna intervención de Carabineros impidió que “la flaca”, “la rucia” y “el gato” salieran en búsqueda de Samuel, su tercera víctima. Los imputados fueron detenidos por porte ilegal de armas y, luego de solicitar una orden de ingreso, descubrieron la espeluznante escena. Finalmente, Bernardo y Alberto fueron rescatados con vida.

Las condenas de los agresores

En enero de 2019, a casi dos años del brutal hecho, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno dictó las sentencias para cada uno de los imputados por secuestro y tortura.

La líder de la banda, Jaqueline Yáñez, obtuvo una de las penas más altas. “La rucia” recibió 20 años de presidio como autora de los delitos contra Bernardo y Alberto; porte ilegal de arma y del delito frustrado de homicidio simple.

Por otra parte, María Inayado, fue condenada a cinco años de presidio como autora de los secuestros contra las víctimas. Además, la”flaca Ampuero” obtuvo dos años de presido por las lesiones graves contra su ex pareja.

En el caso de Rodrigo Gallardo, alias “el gato”, recibió una condena de cinco años de presidio como autor del delito consumado de secuestro simple, cinco años por tenencia de armas de fuego y 200 días de porte de arma blanca.

Finalmente, Cristian Bahamondez, invitado a participar del las torturas, el tribunal ordenó 15 años de presido por los delitos de secuestro y lesiones graves contra las víctimas.

Entrevista a Jaqueline Yáñez en Mea Culpa

En el reciente episodio de Mea Culpa, el conductor del espacio entrevistó a Jaqueline Yáñez en la cárcel de mujeres de Puerto Montt, lugar donde cumple su condena.

“Después de ver esta historia estoy impactado, no me resulta fácil estar contigo solo”, confesó Carlos Pinto frente a la reclusa.

Durante la entrevista, Pinto le preguntó a Yáñez si estaba haciendo conducta para salir. “Yo no estoy ‘encarpada’ debajo de una biblia para que la policía vea que yo me porto bien. Yo he cambiado mucho en mi vida. Quiero cambiar mi vida. quiero estar con mis hijos, es lo que más anhelo”, expresó la condenada.

Finalmente “la rucia”, pidió disculpas a una de las víctimas por las torturas cometidas en su contra. “Estoy muy arrepentida. Yo estoy contando mi realidad, le pido perdón a su familia”, comentó Yáñez en Mea Culpa.