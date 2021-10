El actor nacional Benjamín Vicuña (42) mostró, en un video, los primeros pasos de su hijo Amancio este lunes.

El pequeño de poco más de un año, nacido en julio de 2020, es hijo del chileno y su, ahora, expareja Eugenia ‘China’ Suárez.

En las imágenes, compartidas a través de Instagram y que según la revista Caras fueron grabadas en Madrid, se aprecia que el padre llama al infante a sus brazos, mientras Amancio da sus primeros pasos.

En medio de esa inestabilidad es que el pequeño logra llegar hasta Vicuña y éste lo toma en brazos, para luego besarlo en la cara.



“Primeros pasos de este gnomo hermoso. Gracias, vida”, escribió junto al registro.

El citado medio señala que Vicuña, también expareja de la argentina ‘Pampita’ Ardohain, llegó a España para asistir a los Premios Platino y encontrarse con su familia.

“Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”, dijo, consigna Caras, en el evento.

“(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”, agregó.

La separación de Vicuña y Suárez fue confirmada por el mismo chileno en agosto, cuando publicó una declaración en sus Historias de Instagram.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, escribió el intérprete.

“Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, añadió.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y por darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, cerró.