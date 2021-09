Este jueves Tonka Tomicic animó con normalidad el matinal Bienvenidos de Canal 13, espantando los rumores respecto a un posible reemplazo debido al conflicto legal que actualmente tiene con su madrastra.

Los dichos respecto a una posible salida temporal de Tomicic desde el espacio matutino fueron expuestos por Daniel Fuenzalida en su programa Me Late.

“Están dando una información acá, extraoficial, me dicen que Tonka mañana y el día viernes no iría a Bienvenidos. Esto es extraoficial, me dicen que Tonka sería reemplazada o por Chantal Aguilera o por Natalia López”, había indicado.

No obstante, la comunicadora estuvo este jueves desde primera hora en el programa, acompañada por Amaro Gómez Pablos y el resto del panel.

En la instancia Tonka no se refirió públicamente respecto a este conflicto, el cual fue dado a conocer el pasado miércoles por La Tercera.

Hay que señalar que la querella apunta a la animadora de Canal 13 y su hermana, Mirela (47), por “supuestos delitos que se habrían cometido en medio de los trámites de la posesión efectiva y de la partición y liquidación de bienes de la comunidad hereditaria del empresario”.

Esta fue interpuesta por María Cecilia Rodríguez Pérez, la expareja de 74 años de su fallecido padre, Antonio Tomicic, con quien contrajo un Acuerdo de Unión Civil.

La querellante, asegura haber sido víctima de un supuesto engaño a manos de Tonka y Mirela, con el fin de afectar su patrimonio. Esto, luego que ambas (tras el fallecimiento de su padre), cedieran sus derechos de herencia a una empresa de inmuebles capitalina que en el pasado era propiedad de Antonio Tomicic, “Eléctrica Arelec SpA”.

“Fui engañada por Mirela y Tonka Tomicic Petric las que dolosamente me ocultaron el otorgamiento de la escritura de cesión de derechos del día 31 de marzo de 2020, fingieron tener la calidad de herederas (en una comunidad) que no tenían al momento de otorgarse la escritura de promesa el 21 de Junio de 2020 y la posterior escritura de partición de bienes el 22 de Octubre de 2020, aprovechándose de mi buena fe”, se lee en el documento.