La animadora Tonka Tomicic enfrenta una querella por estafa presentada por María Cecilia Rodríguez Pérez, la viuda de 74 años de su fallecido padre, Antonio Tomicic.

La acción judicial, revelada por el diario La Tercera y a la que también accedió Radio Bío Bío, apunta a la animadora de Canal 13 y su hermana, Mirela (47), por “supuestos delitos que se habrían cometido en medio de los trámites de la posesión efectiva y de la partición y liquidación de bienes de la comunidad hereditaria del empresario”.

La querellante, asegura haber sido víctima de un supuesto engaño a manos de Tonka y Mirela, con el fin de afectar su patrimonio. Esto, luego que ambas (tras el fallecimiento de su padre), cedieran sus derechos de herencia a una empresa de inmuebles capitalina que en el pasado era propiedad de Antonio Tomicic, “Eléctrica Arelec SpA”.

“Fui engañada por Mirela y Tonka Tomicic Petric las que dolosamente me ocultaron el otorgamiento de la escritura de cesión de derechos del día 31 de marzo de 2020, fingieron tener la calidad de herederas (en una comunidad) que no tenían al momento de otorgarse la escritura de promesa el 21 de Junio de 2020 y la posterior escritura de partición de bienes el 22 de Octubre de 2020, aprovechándose de mi buena fe”, se lee en el documento.

“Debo hacer presente, además, que la acción dolosa de las querelladas, además del daño patrimonial directo que me han causado por $320.324.110 se producirán diversos otros efectos de carácter legal, ya que para regularizar la situación de la comunidad hereditaria y de carácter patrimonial, deberá recurrirse a acciones judiciales que sean procedentes, y previsiblemente habrá que entrar en gastos y desembolsos inevitables para solucionar el problema que ellas me causaron con su actuación dolosa”, añade.

Según el matutino, el total de bienes de la herencia asciende a $691.607.197. Como no hubo testamento, las herederas fueron la viuda, Tonka y Mirela.

El abogado de las hermanas, Ignacio Schwerter, se refirió a la filtración a los medios: “Mis representadas lamentan profundamente la filtración de una investigación respecto de la cual rige la obligación de secreto para los intervinientes. Por este motivo, esperan que el Ministerio Público evalúe el inicio de una causa penal a este respecto”.

“Como siempre mis representadas han sostenido, se trata de un asunto familiar que debe resolverse en la sede que corresponda y no a través de la prensa. El único y claro objetivo de esta filtración es dañar la imagen de mis representadas y perjudicarlas, intentando por otras vías lo que no se ha conseguido en sede judicial. La investigación aludida no ha logrado acreditar los hechos denunciados, lo que consta claramente en las conclusiones del informe policial de la Policía de Investigaciones de Chile evacuado en este expediente reservado”, agregó.

Clementina Inostroza, abogada querellante, se refirió a la reunión que sostuvieron el 22 de junio de 2020 las tres implicadas en la 41 Notaría de Santiago, donde suscribieron una “promesa de partición de bienes y liquidación de comunidad hereditaria”.

“En la promesa y considerando las especiales circunstancias que afectaron especialmente los instrumentos de renta variable nacional y los fondos mutuos con motivo de la pandemia producto del Covid-19, de común acuerdo reajustamos los valores de las sumas de dineros a la fecha de su suscripción, de manera tal que la masa hereditaria a repartir quedó establecida en la suma de $663.943.656″, detalla la querella.

Tras la presunta entrega de un millonario monto de dinero por parte de la querellante a las hermanas -que asecendería a 100 millones de pesos- por el porcentaje que les correspondería de herencia, todo habría quedado zanjado. Cada parte se quedó con lo que habrían acordado.

No obstante, cuando la viuda de Tomicic intentó inscribir en Bienes Raíces sus propiedades, afirma la querella, notó que Tonka y Mirela habían cedido sus derechos a la sociedad “Eléctrica Arelec SpA”.

“Una maquinación fraudulenta realizada por parte de las querelladas Tomicic Petric, que no dudaron en engañarme atribuyéndose derechos que no tenían”, afirmó la mujer en la querella.

El caso se revela en medio de complejos momentos para el círculo cercano de Tonka Tomicic, luego que una investigación de Ciper Chile publicada en agosto afirmara que Marco Antonio López Spagui, su esposo conocido como Parived, estaría siendo investigado por la Fiscalía por la presunta compra relojes robados provenientes de una banda de contrabando. López, no obstante, negó estar involucrado.

BioBioChile se contactó con Canal 13, casa televisiva de Tonka, desde donde señalaron que la animadora, de momento, no se referiría a la situación.