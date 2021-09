Hace algunas horas la actriz venezolana Nathalie Vera, que interpreta a Genesis Márquez en Pobre Novio, dio cuenta de una compleja situación vivida en redes sociales, al dar cuenta de un supuesto caso de acoso.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Vera mostró una serie de mensajes que le llegaron desde un destinatario, quien insistentemente le pedía su número telefónico.

“Esto no es necesario señores, esto no es necesario. Si quieren hablar conmigo de algo importante, está mi correo, si quieren hablar conmigo de cualquier cosa escríbanme por acá por Instagram, estoy 24/7 con el Instagram. Esto no es necesario, paren”, expresó.

Hay que señalar que la joven llegó hace cuatro años a Chile, en busca de más oportunidades laborales debido a la crisis que vive su país.

“Cuando llegué probé en todos lados, pero al principio no salió nada. Trabajé de garzona, recepcionista, vendiendo ropa en Patronato y bañando perritos. Después de un año y medio hice un comercial”, indicó a LUN.

“Estaba buscando la oportunidad de tener un mejor futuro y en mi país no estaba bien, entonces cuando tuve la oportunidad de salir, la tomé”, agregó.

Junto con eso, Vera también realizó casting para Rojo (TVN), pero todo quedó suspendido por la pandemia en 2020.

“Hice el casting virtual y quedé para el presencial, pero se canceló todo por la pandemia. Nunca supe si había quedado”, aseguró.