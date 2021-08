Exitoso fue el debut de la teleserie Pobre Novio en Mega. La ficción se impuso en su horario con un rating promedio de 23 puntos y una historia que pone por primera vez como protagonista a Etienne Bobenrieth, en el rol de Santiago García.

La producción es una comedia respecto a cómo un hombre que fue dejado en el altar, previo a su matrimonio, logra reinventarse a través de las redes sociales y un particular concurso en el cual se le rifa a él como novio.

Allí aparecen personajes que pueden ser entrañables. Uno de ellos es Arturo Thompson (Héctor Noguera), hombre que inicia una relación con quien iba a ser la esposa de Santiago, Pamela Donoso (Francisca Walker), como forma de vivir los últimos meses que le quedan de vida.

En conversación con BioBioChile, ‘Tito’ Noguera se refirió a este papel que lo lleva a la pantalla chica nuevamente como galán, con 84 años y viviendo un gran momento profesional.

“Imagínese a esta altura de la vida ser un galán (ríe). Es un papel que va muy bien, muy en línea con el guión propio de una comedia muy entretenida. Me toca ahora hacer de un viejo enamorado, como siempre, dentro del entorno de una comedia, muy pasable”, sostuvo.

Respecto a su personaje, Noguera indicó que representa a todas aquellas personas mayores que quieren cumplir anhelos cuando sienten que la muerte está cerca.

“Aturo es un hombre millonario que hace poco fue diagnosticado con cáncer, le quedan pocos meses de vida,por lo que decide vivir ‘a concho’ los últimos años que le quedan de vida. Se enamora de su secretaria y parten una historia de una forma algo irresponsable, como si fuera un niño. Esto tiene relación con que está viviendo lo último, porque está condenado”, comentó.

En este aspecto, la teleserie lleva a pantalla un tema que sigue siendo tabú en Chile, como son las relaciones entre personas con amplia diferencia de edad. Sin ir más lejos, entre estos dos personajes existen 50 años de distancia.

“Creo que está bien hablar de este tema, está bueno. Creo que algo positivo de las teleseries es que se pueden tocar todos los temas, siempre que se haga con delicadeza y con respeto, porque al final eso se convierte en conversación para la gente, que puede expresar sus opiniones al respecto”, expuso.

Asimismo, también tuvo palabras para el desempeño de Walker en el set: “Es primera vez que yo trabajo con ella y estoy realmente admirado de su calidad de actriz, también es una excelente. Veo su capacidad de interpretación y caracterización, es muy buena en ese aspecto. Veo las escenas de todos y admiro la capacidad del elenco”.

Hay que señalar que esta teleserie marca el regreso a la presencialidad de Héctor Noguera, quien en 2020 estuvo en Historias de Cuarentena, emitida también en Mega.

“Fue muy lindo volver a la presencialidad, volver a ver a mis compañeros, la vida de camarín, de casino, de conversar, trabajar juntos. Se aprecia especialmente ahora, luego de pasar por todo el encierro de la pandemia. Se valora mucho más ahora”, concluyó.

La pandemia

Hector Noguera confesó que gran parte de 2020 lo pasó encerrado en su hogar, olvidándose de la actividad teatral y el mundo del espectáculo debido a la pandemia.

No obstante 2021 significó una nueva oportunidad, ya que después de vacunarse contra la COVID pudo retomar en parte algo de sus rutinas.

Desde aquella vereda, el actor aprovechó de enviar un mensaje a las personas que se han mostrado reticentes a vacunarse, o han difundido mensajes del tipo ‘antivacuna’.

“Ojalá que ese concepto vaya bajando, porque ya hemos visto cómo ha ido bajando la pandemia gracias a las vacunas. Entonces no sé qué más queda por demostrar para que se entienda que la vacuna es indispensable, y todo lo demás son cuentos, historias donde nada es comprobado, sólo rumores”, señaló

“La vacuna es fundamental para terminar con este tiempo, proceso, que creo yo que ha durado mucho tiempo”, agregó.

Tomás Vidiella

La pandemia también ha visto partir a grandes artistas nacionales, uno de ellos fue el actor Tomás Vidiella, fallecido el pasado 10 de marzo de 2021, luego de haberse contagiado de COVID-19 en los ensayos de la obra Orquesta de Señoritas.

Para Noguera, la partida de Vidiella significó una gran pérdida en el mundo de las tablas y el espectáculo, uno de ámbitos más afectados por la crisis sanitaria.

“Yo no estaba trabajando con él, pero me tocó mucho, porque éramos amigos, colegas, era un gran amigo. Nosotros pertenecemos a la misma generación, en edad, entonces Tomás ha sido muy importante para mí como muchas otras personas mayores que se han ido”, indicó.

En este sentido, ‘Tito’ defendió la determinación que tomó Vidiella al querer ser parte del elenco de aquella obra, pese a su edad y no haber completado su esquema de vacunación (tenía sólo una dosis).

“Lo que pasa es que los actores tenemos una vocación muy fuerte y un impulso muy fuerte además. Nosotros sentimos que si no estamos en la casa, o estamos parados en la casa, no existimos o no tenemos vida. Entonces cuando surge una oportunidad de trabajar, hay que tomarla, más a la edad de uno”, aseveró.

“Yo también en ese tiempo participé de algunas obras, pero tuve la suerte de que no pasó nada malo. Evidentemente, como en el caso de Tomás, existe siempre un riesgo, pero es algo que hay que estar dispuesto a tomar, porque actuar es sentirse vivo”, cerró.