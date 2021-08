La actriz Claudia Pérez fue uno de los rostros emblemáticos de las teleseries nocturnas de TVN, las que abordaban temas más profundos, adultos y sexuales.

Pérez participó en la primera de ellas, Ídolos (2004), donde dio vida a una mujer cuya mejor amiga con cáncer, le pide como último deseo tener relaciones sexuales con su marido.

“Nunca imaginé la exposición que iba a tener esa teleserie. Lo hice sin conciencia”, explicó en el podcast Reyes del Drama.

“Me parecía súper interesante abrir un espacio nuevo más adulto, más sexy, que se derribaran ciertos tabúes sexuales y colaborar con la libertad de las cabezas”, añadió.

“Mostrar otro tipos de relaciones que ahora están más naturalizadas como el poliamor, que ahora están más naturalizados. Era casi soft porno, teníamos prácticamente sexo explícito”, recordó.

“Habían escenas donde yo estaba súper incómoda”

Según la actriz, “si bien no se mostraba nada y se cuidaba, a mí me hubiera gustado que me cuidaran más”.

“Habían escenas donde yo estaba súper incómoda y no me atrevía a decirlo porque si lo decía te podían echar, no sé. Era chica, no sabía como decirlo”, añadió.

A eso se sumó la recepción del público a su rol. “La gente se daba permiso para gritarme cosas donde mi personaje mostraba piel. De repente fue súper incómodo. Pasé por momentos súper incómodos”, dijo.

A pesar que su hija, en esa época, aún era pequeña, “le decían cosas en el colegio”.

“Fue un aprendizaje para aprender a decir que no en algunas situaciones. No le tomé el valor a donde iba a llegar esto”, reconoció.

“Su límite es el pudor”

En 2019, su compañera de historia en dicha teleserie, Lorene Prieto, reconoció que se había sentido violentada al grabar una de las escenas de una orgía sexual.

“Donde más yo sentí abuso en un minuto de mi vida fue cuando hicimos una teleserie… hasta ese minuto se hacían desnudos, pero eran más piolas, pero esa teleserie fue súper heavy porque todas las mujeres teníamos que desnudarnos. Todas terminamos desnudas y era casi semanalmente”, señaló en el matinal Bienvenidos.

“Se producía una falta de respeto tan grande… que después de esa teleserie, yo sin saber lo que era, empecé a sufrir ataques de pánico”, reveló.

Claudia, en tanto, aplaudió a su colega. “Súper lúcida Lorene. En esa escena dijo que estaba incómoda porque su pierna tocaba el miembro del actor, y ella se para y dice que su límite es su pudor”, recordó.

“Encontré tan acertada esa frase porque el límite es algo que pone uno”, dijo. “A mí me pareció tan buena esa frase porque eso es. No tiene que ver con el límite de tu compañero, ni del director, ni del canal”, añadió.

“Cada uno tiene su límite según su biografía. Es tu límite y ese límite tiene que respetarse. Fue una experiencia incómoda pero yo aprendí mucho de ella”, dijo.

Y a pesar que la actriz contó que guarda buenos recuerdos y que le sirvió de aprendizaje, no estaría dispuesta a volver a participar en una producción de ese tono.

“Ahora ni cagando haría una teleserie así. Estoy más vieja y más incómoda con mi cuerpo. Yo creo que ahora tendría la libertad de decir que no y si no le gusta chao”, cerró.