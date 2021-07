Mario Velasco, exanimador de Yingo, habló en extenso respecto a una desconocida situación que vivió hace algunos años, al revelar su reacción tras ser diagnosticado con cáncer melanoma, del cual logró recuperarse.

Todo inició cuando en la conversación se tocó el tema de Nicolás Cid, eximitador de Steve Perry en Yo Soy, quien se retiró de la competencia debido a que tendrá que operarse de un cáncer que le fue diagnosticado meses atrás.

“Es un momento complicado para cualquier ser humano. Lo digo con conocimiento de causa. Cuando uno escucha esa palabra se vienen hartas cosas a la cabeza. Yo me desmayé, compadre, cuando me dijeron en la consulta del doctor”, recordó Velasco.

En este sentido, el comunicador indicó que su diagnóstico fue de cáncer de piel. “Fue un lunar que, es un poco lo que tuvo la Javi Suárez, pero a ella se le complicó”, expresó.

Ahondando en el tema, Velasco expuso que fue su expareja, Carolina Mestrovic, quien le recomendó quitarse un lunar que tenía en una de sus piernas.

Además, el animador recordó lo que le dijo su médico luego de llevar a cabo la biopsia. “Cuando voy a la doctora, me dice ‘Te tengo buenas, pero malas noticias”, señaló.

“Es la única vez que me he desmayado en mi vida. La palabra es ruda de por sí. Uno no se lo espera”, agregó.

Por último, Velasco sostuvo que su diagnostico fue alentador, debido a que el cáncer había sido detectado a tiempo, por lo que logró recuperarse y salir adelante.