Una foto de la actriz Florinda Meza junto al renombrado abogado Guillermo Pous, encendió las alarmas en México y disparó los rumores de una posible demanda en contra de los hijos de Chespirito.

Hace algunos días la interprete de Doña Florinda compartió en Instagram una imagen junto a Pous, quien es conocido como el “abogado de las estrellas”.

“Siempre es agradable estar con un hombre tan elegante y sobre todo, tan pulcro, tanto en el vestir como en su trabajo. Fue un verdadero placer”, escribió.

Antes de terminar el post agregó las etiquetas #LaBonitaVecindadVirtual y #ElregresodeFlorinda.

Si bien en su publicación no dejó entrever sus intenciones, la prensa mexicana comenzó a especular que la artista se estaría asesorando legalmente para presentar una demanda contra los hijos de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños.

Según medios de comunicación de ese país, la actriz ya manifestó sus intenciones de reclamar derechos sobre una miniserie de la vida y obra del recordado “Chespirito”, que estaría negociando Roberto Gómez Fernández, el hijo mayor de comediante.

Según el portal Expreso, Meza no “estaría de acuerdo con que se utilice la imagen de su difunto esposo para ‘generar lucro’ por parte de sus hijos”.

A eso se suma la decisión de la familia de poner fin al histórico contrato con Televisa tras no llegar a un acuerdo, lo implicó la salida de pantalla de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

En ese momento, Florinda lamentó esta decisión aludiendo a los difíciles momentos que vive el mundo por la pandemía de la covid-19.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en su cuenta de la red social.

Recordemos que Meza mantiene una tensa relación con los hijos de su exmarido, con quienes ya se ha enfrentado en tribunales en el pasado.

Tras la muerte de Chespirito, la revista Forbes estimó que El Chavo del 8, que catapultó a la fama en países hispano parlantes a Gómez Bolaños, había reportado a Televisa unos 1.700 millones de dólares hasta el 2014.